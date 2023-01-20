Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, Україна отримає позиції озброєння, на які давно чекали.
До теми "У нас є вікно можливостей до весни": підсумки нової історичної зустрічі у Рамштайні.
Зброя для наступу
"Є певні позиції, про які ми давно говорили та просили, і ось нарешті є підтвердження по тим самим танкам Challenger 2, САУ Archer", – деталізував Світан.
Полковник в запасі вважає, що Archer – це дуже гарні САУ. Якщо вони покажуть гарне бойове застосування в руках ЗСУ, то розміри постачання збільшать. САУ Archer може використовуватися в наступальних діях.
Вони будуть підтримувати броньовану тріаду "танк, БМП, бойовий гелікоптер (або штурмовик)". Archer доволі мобільні, в русі можуть прицілюватися та стріляти,
– пояснив Світан.
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Нова сторінка
Військовий експерт впевнений, що починаючи з останнього "Рамштайну" відкривається навіть не чиста, а нова сторінка в тому озброєнні, яке нам будуть постачати.
"Не тільки, припустимо, в ракетному чи авіаційному озброєнні, а й на полі бою, де відбувається безпосередній контакт. Ми отримаємо високотехнологічну зброю для контактного бою. Раніше такого не було", – підсумував Роман Світан.
Характеристики САУ Archer / Ігнфографіка 24 Каналу
Зустріч у форматі "Рамштайн": важливі новини
- Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 20 січня. Перед учасниками виступив голова Пентагону Ллойд Остін. Він наголосив, що це – вирішальне десятиріччя для всього світу.
- Глава Пентагону констатував під час брифінгу, що українська армія не отримає від партнерів бойові танки M1 Abrams та Leopard тому, що поки має спроможності, які можуть забезпечити успіх на полі бою.
- Ллойд Остін відзначив, що партнери на зустрічі говорили про ті можливості, які є в України для контрнаступу. Голова Пентагону підкреслив, що часу до весни залишилося не так багато, то ж потрібно акумулювати усі спроможності для вдалої кампанії.
- Міністр оборони Польщі у Міністерстві оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, до кінця вересня українських танкістів навчатимуть використання танків Leopard та пообіцяв надати 14 таких танків.