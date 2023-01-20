Про це повідомив міністр оборони Польщі у Міністерстві оборони Польщі Маріуш Блащак. Він взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, що об'єднує понад 50 держав.
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"У рамках нового пакету підтримки України я представив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що ми зможемо як оснащувати, так і навчити українських солдатів до кінця березня у масштабі до рівня бригади", – сказав міністр.
Українські військові тренуватимуться на бойових машинах піхоти та танках Т-72.
Польща планує створити коаліцію
Блащак провів переговори з представниками 15 країн, які використовують танки Leopard. Важку техніку можуть передати Україні в рамках коаліції.
Ми говорили про оснащення України цими важкими танками. Це важливо, бо 14 країн, які сьогодні зустрічаються в "Рамштайні", мають такі танки. Хочемо створити коаліцію країн, які мають ці танки, і які могли б оснастити ними Україну. Плануємо подальші зустрічі, – повідомив міністр оборони.
Він зазначив, що, ймовірно, тепер зустрічі відбуватимуться у форматі відеоконференції. Він переконаний, що створення коаліції буде успішним.
Чому Україні потрібні танки Leopard / Інфографіка 24 Каналу
Україна отримає Leopard 2 від Польщі: що відомо
- Президент Польщі Анджей Дуда 11 січня у Львові повідомив, що передасть для України 14 танків Leopard.
- Речниця уряду Німеччини Крістіан Хоффманн заявила, що рішення про передачу важких танків Leopard країни повинні ухвалювати разом із союзниками. За її словами, Польща не надсилала офіційного запиту. Речниця назвала передачу танків німецького виробництва без згоди Німеччини незаконною.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що союзники можуть надати Україні приблизно 100 танків Leopard. Він наголосив – допомога Україні потрібна швидко, а якщо Берлін цьому не сприятиме, то Польща діятиме самостійно.