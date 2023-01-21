Об этом 24 Каналу рассказал аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Андреас Умланд. По его словам, очень стыдно за подобные действия Германии. Ведь другие страны уже готовы передать эти танки для Украины, однако, пока Берлин не дал свое согласие.

К теме Что еще проверять? Поставляйте танки! – Мельник жестко обратился к Писториусу

Действительно скандальная ситуация

Он напомнил, что танки Leopard 2 – немецкие танки, находящиеся на вооружении во многих странах НАТО. Однако эти государства не могут передать их другому государству без разрешения Берлина.

Их построили в Германии, а затем передали другим европейским странам. Сейчас эти страны зависят от немецкого правительства по этому вопросу. А правительство пока не дает согласие,

– заметил Умланд.

К теме – получит ли Украина танки Leopard 2 – мнение Клочка

Он подчеркнул, что это действительно скандальная ситуация. В Польше уже намекали, что могут передать танки и без разрешения германского правительства. Хотя Умланд надеется, что в следующие недели получится решить эту проблему.

Это какая странная ситуация. Германия блокирует таким образом помощь других стран. Надеюсь, что протесты от других стран приведут к тому, что разрешение будет,

– подчеркни Умланд.

Получит ли Украина танки от международных партнеров