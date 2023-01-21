Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его словам, во многих иностранных СМИ часто появляется много загадочной информации, которая совершенно не укладываеться в логику событий.

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Это и касается, в частности, новости о том, что США якобы просит Украину отложить планируемое контрнаступление, потому что нужно накопить оружие. А параллельно идет информация, что Штаты помогают ВСУ организовать контрнаступление.

Все идет по плану

К этой теме также следует добавить и то, что по результатам "Рамштайна" союзники пока не договорились о выделении Украине танков. Не нужно из-за этого паниковать. Все идет верно по плану.

Уже Байден прокомментировал, что Украина все получит. Просто есть дискуссия. На фоне разных публикаций следует объяснить – все идет по плану. Не могут нам все сказать, мы тоже не можем обо всем говорить. Но танки едут, все боеприпасы поступают, бронированные машины едут, наши ребята учатся. Меньше читайте советских газет,

– подчеркнул Клочок.

Он призвал людей перенаправить свою энергию в донаты для ВСУ. Украинские военные постоянно нуждаются в многом – им нужно регулярно помогать.

Все идет по плану – Клочок прокомментировал последний "Рамштайн": смотрите видео

Как считает Клочок, сейчас есть определенная дискуссия между членами НАТО и не только с ними о предоставлении всей помощи. Это не значит, что консенсусное решение отсутствует. Просто они договариваются между собой, кто и что будет предоставлять Украине.

Если бронированная машина уже едет, каждый эксперт скажет, что возле нее должен быть танк. Никто ее без танков использовать не будет. Все идет по плану,

– заметил Клочок.

Украина получит всю необходимую помощь