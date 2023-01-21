Про це 24 Каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. За його словами, в багатьох іноземних ЗМІ часто з'являється багато загадкової інформації, яка абсолютно не вкладається в логіку подій.

До теми У Білому домі порадили Україні відкласти запланований контрнаступ: причина вагома

Це й стосується, зокрема, новини про те, що США нібито просить Україну відкласти запланований контрнаступ, бо треба накопичити зброю. А паралельно йде інформація, що Штати допомагають ЗСУ організувати контрнаступ.

Все йде за планом

До цієї теми також варто додати й те, що за результатами "Рамштайну" союзники поки не домовилися про виділення Україні танків. Не потрібно через це панікувати. Все йде чітко за планом.

Вже навіть Байден прокоментував, що Україна все отримає. Просто є дискусія. На тлі різних публікацій варто пояснити – все йде за планом. Не можуть нам все сказати, ми теж не можемо про все говорити. Але танки їдуть, всі боєприпаси надходять, броньовані машини їдуть, наші хлопці навчаються. Менше читайте совєтських газет,

– наголосив Клочок.

Він закликав людей перенаправити свою енергію на донати для ЗСУ. Українські військові постійно потребують багато речей – їм потрібно регулярно допомагати.

Все йде за планом – Клочок прокоментував останній "Рамштайн": дивіться відео

Як вважає Клочок, зараз є певна дискусія між членами НАТО та не тільки з ними щодо надання усієї допомоги. Це не означає, що консенсусне рішення відсутнє. Просто вони домовляються між собою, хто і що буде надавати Україні.

Якщо броньована машина вже їде, то кожен експерт скаже, що біля неї має бути танк. Ніхто її без танків використовувати не буде. Все йде за планом,

– зауважив Клочок.

Україна отримає всю необхідну допомогу