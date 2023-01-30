Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, найімовірніше, що ЗСУ отримають винищувачі F–16.

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У чому перевага винищувачі F–16

Олег Жданов пояснив, що Захід, певно, вирішить все ж передати Україні саме винищувачі F–16, які були розроблені в США.

На його думку, це найрозповсюдженіший літак у світі.

Для нас це був би, на мій погляд, найбільш вигідний варіант,

– наголосив він.

Військовий експерт додав, що F–16 вирізняється своєю багатофункціональністю. Це летюча платформа, яка може виконувати три завдання в повітрі.

"Може бути штурмовиком внаслідок наявного величезного бойового завантаження. Він може виконувати функції винищувача і перехоплювача, працюючи в парі з протиракетними комплексами", – зауважив він.

За словами Жданова, винищувач F–16 чудово співпрацює з Patriot і SAMP/T. Зокрема, може збивати крилаті ракети, розвідувати балістичні ракети, забезпечувати роботу ракетних комплексів по цілях.

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Як західна авіація допоможе Україні

Олег Жданов зосередив увагу, що раніше в інфопросторі мовилося, що Україні достатньо поки що було б 24 такі винищувачі, тобто одну бригаду.

За його словами, наявність такої кількості авіації на перший час суттєво змінить правила гри.

Авіація – це більше наступальна зброя. Для того, щоб забезпечити контрнаступ Сухопутних військ, авіація йде як одна зі складових вогневої підтримки наступального війська,

– додав він.

На думку військового експерта, наразі зброя від Заходу допомагає проводити ЗСУ оборонні операції.

"Якщо такі обсяги будуть продовжуватися, то вони дадуть нам змогу формувати резерви для контрнаступу", – пояснив він.

Відтак, авіація буде потрібна для забезпечення вогневої підтримки цих контрнаступальних військ.

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