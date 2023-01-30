Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, вероятнее всего, что ВСУ получат истребители F–16.

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В чем преимущество истребителя F–16

Олег Жданов объяснил, что Запад, вероятно, решит все же передать Украине именно истребители F–16, разработанные в США.

По его мнению, это самый распространенный самолет в мире.

Для нас это был бы, на мой взгляд, наиболее выгодный вариант,

– подчеркнул он.

Военный эксперт добавил, что F–16 отличается своей многофункциональностью. Это летающая платформа, которая может выполнять три задания в воздухе.

"Может быть штурмовиком в результате имеющейся огромной боевой загрузки. Он может выполнять функции истребителя и перехватчика, работая в паре с противоракетными комплексами", – отметил он.

По словам Жданова, истребитель F–16 отлично сотрудничает с Patriot и SAMP/T. В частности, может сбивать крылатые ракеты, разведывать баллистические ракеты, обеспечивать работу ракетных комплексов по целям.

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Как западная авиация поможет Украине

Олег Жданов сосредоточил внимание, что ранее в инфопространстве говорилось, что Украине достаточно пока было бы 24 таких истребителя, то есть одну бригаду.

По его словам, наличие такого количества авиации в первое время существенно изменит правила игры.

Авиация – это большее наступательное оружие. Для того чтобы обеспечить контрнаступление Сухопутных войск, авиация идет как одна из составляющих огневой поддержки наступательного войска,

– добавил он.

По мнению военного эксперта, оружие от Запада помогает проводить ВСУ оборонные операции.

"Если такие объемы будут продолжаться, то они позволят нам формировать резервы для контрнаступления", – пояснил он.

Следовательно, авиация потребуется для обеспечения огневой поддержки этих контрнаступательных войск.

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