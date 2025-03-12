Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та ДСНС.

До теми Масована атака дронів по Дніпру: горить об'єкт інфраструктури, пошкоджено приватні будинки

Що відомо про наслідки ворожої атаки по Дніпру

Сергій Лисак розповів, що з вечора і до самого ранку у Дніпропетровській області під час атаки дронами-камікадзе ворога працювала ППО. Захисники неба знищили 19 російських БпЛА.

У Дніпрі під час ворожої атаки до лікарів звернувся 42-річний постраждалий чоловік.

Його госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості,

– написав начальник ОВА.

Він також зазначив, що пожежі, які виникли в місті, рятувальники здебільшого приборкали. На одній локації вогонь локалізували, гасіння триває. Також були понівечені інфраструктура, підприємства.

"Частково зруйновані два приватні будинки та гараж. Ще кілька осель побиті", – зауважив Лисак.

Наслідки нічної атаки по Дніпру 12 березня / Фото ДСНС та з телеграм-каналу Сергія Лисака

У ДСНС, своєю чергою, зазначили, що після нічної атаки у Дніпрі сталося декілька пожеж на обʼєктах інфраструктури.

Окрім того, на території приватного житлового сектору горів автомобіль у гаражі.

До слова, у Дніпрі 11 березня ввечері прогриміли вибухи. У місті була загроза застосування ворожих безпілотників, після чого стало відомо про руйнування інфраструктури.