Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и ГСЧС.
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Что известно о последствиях вражеской атаки по Днепру
Сергей Лысак рассказал, что с вечера и до самого утра в Днепропетровской области во время атаки дронами-камикадзе врага работала ПВО. Защитники неба уничтожили 19 российских БПЛА.
В Днепре во время вражеской атаки к врачам обратился 42-летний пострадавший мужчина.
Его госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести,
– написал начальник ОВА.
Он также отметил, что пожары, которые возникли в городе, спасатели в основном укротили. На одной локации огонь локализовали, тушение продолжается. Также были изуродованы инфраструктура, предприятия.
"Частично разрушены два частных дома и гараж. Еще несколько домов побиты", – заметил Лысак.
Последствия ночной атаки по Днепру 12 марта / Фото ГСЧС и с телеграм-канала Сергея Лысака
В ГСЧС, в свою очередь, отметили, что после ночной атаки в Днепре произошло несколько пожаров на объектах инфраструктуры.
Кроме того, на территории частного жилого сектора горел автомобиль в гараже.
К слову, в Днепре 11 марта вечером прогремели взрывы. В городе была угроза применения вражеских беспилотников, после чего стало известно о разрушении инфраструктуры.