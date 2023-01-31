В эфире телеканала La Chaîne Info спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в который раз напомнил, что на балансе Украины советские самолеты, передает 24 Канал. Все они морально и физически устарели, поэтому нуждаются в замене.

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Требуется около 200 самолетов

По словам Игната, разные типы самолетов наше государство может заменить одним – F-16. А все потому, что это многоцелевой истребитель, который может исполнять роли разных воздушных судов, которые сейчас у нас на балансе. И желательно, чтобы таких самолетов нам было передано около 200.

Причем, подчеркнул Игнат, самолеты нужны нам как в военное, так и в мирное время. А все потому, что Украина – одно из самых больших в Европе государств. И нам действительно необходимо такое количество воздушных судов, чтобы небо было безопасным.



Игнат отметил, что Украине нужно около 200 самолетов / Скриншот

Следует также не забывать о том, что враг численностью преобладает. Так, авиационная группировка примерно в 5, а то и в 6 раз преобладает нашу по количеству. Напомним, что базируются вражеские самолеты на четырех десятках аэродромов, как на территории России, так и Беларуси.

Плюс мы уступаем в технологиях. Поэтому потребность серьезная. Необходимо создать до 5 бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца. Какой тип это будет, сейчас определяется...,

– подчеркнул он.

Юрий Игнат подчеркнул, что Украина не сможет получить необходимое количество воздушных судов сразу же. Но нам однозначно нужно поэтапно переходить на новый многоцелевой самолет. Это нам сейчас диктует время.

По словам Игната, лучше всего для этого подходит F-16. Причем это не какая-то там прихоть Украины. Наше государство проводит переговоры и консультации с международными партнерами. В ходе них и определили, что этот многоцелевой самолет – идеальный вариант. Ведь F-16 может выполнять функции:

наземной поддержки войск, то есть как бомбардировщик;

штурмовика по земле;

перехватчика ракет;

истребителя в воздушных боях против истребителей врага и воздушных целей самолетов врага.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что сперва нашему государству могут передать несколько авиационных подразделений – эскадрилий. Также нужно будет поработать над подготовкой лётного состава, авиационных инженеров, а также аэродромной инфраструктурой. Все это – необходимые шаги для перехода на новые образцы оружия.

После этого нас ожидает формирование уже авиационных бригад. Их должно быть до пяти, и каждая будет содержать до трех эскадрилий. Напоминаем, что 5 авиационных бригад насчитывают 180 самолетов. Столько необходимо нашему государству, чтобы прикрывать небо над ним.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников отправился в Париж, чтобы пообщаться с президентом Эммануэлем Макроном. Они будут обсуждать передачу Украине истребителей F-16. Накануне глава государства отметил, что в этом вопросе "по определению ничто не исключено".