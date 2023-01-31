Не так давно в Министерстве иностранных дел Нидерландов отмечали, что у страны нет табу на передачу Воздушным силам нашего государства истребителей F-16. Однако премьер-министр Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Франции Еммануелем Макроном в Гааге констатировал, что пока "и поставок нет, и запросов от Украины нет".

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Нидерланды готовы безоговорочно поддерживать Украину

Со слов премьера этой страны понятно, что Амстердам готов поддерживать Киев и Вооруженные Силы столько, сколько потребуется. То есть до того момента, когда украинская армия ликвидирует всех оккупантов на наших территориях.

Но это (поставка истребителей – 24 Канал) действительно был бы очень велик следующий шаг, если дело до этого дойдет,

– отметил он.

Кроме того, Рютте подчеркнул, что отношения между Нидерландами и Украиной чрезвычайно важны. Собственно, потому, что Россия решила развязать полномасштабную войну против нашего государства.

Обратите внимание! Важно, что эти заявления Марк Рютте сделал после встречи с президентом Франции Еммануелем Макроном. Собственно, в преддверии своего визита в Гаагу французский лидер констатировал, что нет ничего запрещенного в вопросе поставки Украине вооружения, в частности, он упомянул об истребителях F-16.

Какая позиция по предоставлению Украине авиации в других странах