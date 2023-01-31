Не так давно у Міністерстві закордонних справ Нідерландів наголошували, що в країни немає табу на передання Повітряним силам нашої держави винищувачів F-16. Однак прем'єр-міністр Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Гаазі констатував, що поки "і постачань немає, і запитів від України немає".

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Нідерланди готові беззаперечно підтримувати Україну

Зі слів прем'єра цієї країни зрозуміло, що Амстердам готовий підтримувати Київ та Збройні Сили стільки, скільки буде потрібно. Тобто до того моменту, коли українська армія ліквідує усіх окупантів на наших територіях.

Але це (постачання винищувачів – 24 Канал) дійсно був би дуже великий наступний крок, якщо справа до цього дійде,

– зазначив він.

Окрім того, Рютте наголосив, що відносили між Нідерландами та Україною є надзвичайно важливими. Власне, через те, що Росія вирішила розв'язати повномасштабну війну проти нашої держави.

Зверніть увагу! Важливо, що ці заяви Марк Рютте зробив після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Власне, напередодні свого візиту в Гаагу французький лідер констатував, що немає нічого забороненого в питанні постачання Україні озброєння, зокрема він згадав про винищувачі F-16.

Яка позиція щодо надання Україні авіації в інших країнах