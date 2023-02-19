Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Штаты должны убедиться, что украинцы будут способны использовать предоставленное вооружение.

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США могут вести переговоры несколько месяцев

Очевидно, в США опасаются, сможет ли Украина поддерживать F-16.

Мы все еще ведем переговоры (о передаче F-16 – 24 Канал) на местах с украинцами. Опять же мы должны убедиться, и я думаю, что госсекретарь Блинкен также сказал об этом. Украинцы должны иметь необходимую подготовку и способность использовать системы вооружения, которые мы им предоставляем,

– заявила она.

Томас Гринфилд уточнила, что Вашингтон не сможет помочь Украине победить в войне, если США предоставят системы вооружения, а украинцы не смогут их использовать.

У них не будет возможности поддерживать их. Поэтому обсуждения будут продолжаться в течение нескольких недель и месяцев, пока мы определяем, как лучше поддержать их,

– сказала постпред.

Она также подчеркнула, что США будут поддерживать Украину до конца.

В Конгрессе США настаивают, чтобы Вашингтон направил Украине истребители

На Мюнхенской конференции безопасности в Германии 19 февраля председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол (республиканец от Техаса) 19 февраля выразил надежду, что США отправят больше ракет Украине и начнут поставки истребителей.

Он подчеркнул, что чем дольше Белый дом будет медлить с поставкой необходимого вооружению Киеву, тем дольше будет продолжаться эта война.

Мы должны бросить все, что можем, в эту борьбу, чтобы они могли победить, и Зеленский скоро нам тоже скажет об этом. У него была речь на конференции, в которой говорилось то же самое. И я думаю, что импульс для этого нарастает,

– сказал Маккол.