Про це 24 Каналу розповів експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара. За його словами, США увесь час гальмували постачання літаків Україні, побоюючись прямого зіткнення з Росією.

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Китай може вплинути на рішення по літаках

Олександр Хара пояснив, що США та ЄС хочуть уникнути прямого конфлікту з Росією, але водночас хочуть підтримувати Україну. Вони постійно наголошують, що не є стороною війни. При цьому Китай, ймовірно, обрав сторону Росії, бо утримувався при голосуванні у важливих для України резолюціях в ООН.

На думку експерта Центру оборонних стратегій, Китай почав задумуватись про постачання зброї Росії після того, як стало очевидним те, що російська армія "здулась".

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В цьому контексті союзники України можуть надати літаки, бо вбачають проблему в затягуванні війни.

Велика Британія вже готова

"Вони запустили програму підготовки пілотів. Тобто Велика Британія відіграє надзвичайно позитивну роль. З самого початку війни вона була першою, хто давала нам певні системи, які ще ніхто не давав", – сказав Хара.

Він також наголосив, що Велика Британія була першої країною, яка оголосила про надання танків, та гелікоптерів.

Сподіваємось, що британці будуть "піонерами" тут, бо вони розуміють загрозу з боку Росії й дуже добре що у 2014 році вони зрозуміли, що вони мають посилити присутність в Чорноморському регіоні для того, щоб стримувати глобальні амбіції Кремля,

– сказав дипломат.

При цьому Олександр Хара виразив сподівання, що у питанні постачання літаків не буде такого драматизму, як під час ухвалення рішень щодо постачання танків, коли різні країні мали різні умови та позиції, в результаті чого рішення затягнулось, але все ж було ухвалене.

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