Про це 24 Каналу розповів експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара. За його словами, США увесь час гальмували постачання літаків Україні, побоюючись прямого зіткнення з Росією.
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Китай може вплинути на рішення по літаках
Олександр Хара пояснив, що США та ЄС хочуть уникнути прямого конфлікту з Росією, але водночас хочуть підтримувати Україну. Вони постійно наголошують, що не є стороною війни. При цьому Китай, ймовірно, обрав сторону Росії, бо утримувався при голосуванні у важливих для України резолюціях в ООН.
На думку експерта Центру оборонних стратегій, Китай почав задумуватись про постачання зброї Росії після того, як стало очевидним те, що російська армія "здулась".
Олександр Хара розповів, які літаки може отримати Україна: дивіться відео
В цьому контексті союзники України можуть надати літаки, бо вбачають проблему в затягуванні війни.
Велика Британія вже готова
"Вони запустили програму підготовки пілотів. Тобто Велика Британія відіграє надзвичайно позитивну роль. З самого початку війни вона була першою, хто давала нам певні системи, які ще ніхто не давав", – сказав Хара.
Він також наголосив, що Велика Британія була першої країною, яка оголосила про надання танків, та гелікоптерів.
Сподіваємось, що британці будуть "піонерами" тут, бо вони розуміють загрозу з боку Росії й дуже добре що у 2014 році вони зрозуміли, що вони мають посилити присутність в Чорноморському регіоні для того, щоб стримувати глобальні амбіції Кремля,
– сказав дипломат.
При цьому Олександр Хара виразив сподівання, що у питанні постачання літаків не буде такого драматизму, як під час ухвалення рішень щодо постачання танків, коли різні країні мали різні умови та позиції, в результаті чого рішення затягнулось, але все ж було ухвалене.
Україна очікує авіацію: останні новини
- Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Велика Британія може стати першою країною, яка розблокує постачання Україні літаків.
- Наразі тривають перемовини між Україною та США щодо постачання літаків F-16, але ці перемовини можуть зайняти місяці.
- F-16 можуть чудово допомогти українським ЗРК Patriot, які Україна очікує від партнерів або вже отримала. Вони зможуть синхронізуватись та обмінюватись інформацією, що дозволить ефективніше збивати російські ракети.