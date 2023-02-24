Президент України підкреслив, що наша держава не може просто взяти і повернути дітей. Водночас міжнародні інституції також не поспішають з цим. Зокрема тому, що Росія не допускає їх.

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Як повертатимуть українських дітей

Силою забрати дітей ми не можемо, бо ми не можемо зайти на територію Росії. Силою забрати (дітей – 24 Канал) будь-яка інституція світу не може, бо не має мандату, про який я говорив. Або не має допуску, або не має бажання Росія їх впускати,

– підкреслив Зеленський.

Тож він пояснив, що ж можна зробити для того, щоб маленькі українці знову були вдома. За словами глави держави, необхідно тиснути на Росію. Один з таких кроків – конференція у Львові United For Justice, запланована на початок березня. У ній братимуть участь прокурор Карім Хан та інші лідери міжнародних організацій.

Під час неї обговорюватимуть можливі реакції та рішення. Порушуватимуть питання трибуналу щодо сексуального насильства, викрадання дітей, агресії та іншого.

Крім того, над поверненням дітей працює український омбудсмен. Зеленський зазначив, що процес вкрай складний. Зокрема тому, що Росія вважає, що нікого не крала. Мовляв, діти самі втікали від так званих "нацистів".

Глава держави підкреслив, що діти все одно повернуться до України. І що Росія відповідатиме за злочини, які скоїла. Це питання Зеленський регулярно обговорює зі своїми партнерами. Зокрема, на рівні ЄС.

Глобальне закінчення війни. Наша перемога. Діти повернуться. Діти повинні повернутися додому,

– підкреслив він.

Зауважимо, що Путін особисто курує процесом викрадення українських дітей. І він заохочує росіян насильно всиновлювати маленьких українців.