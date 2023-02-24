Президент України Володимир Зеленський наголосив, що для України на першому місці наразі її безпека, інформує 24 Канал.

На що розраховує Україна

Очільник держави пояснив, що поки все ще невідомо, коли Україна отримає членство в НАТО. Це залежить сьогодні не від нас.

"Україна продемонструвала свою потужність як на полі бою, так і в соціумі, який максимально підтримує цей геополітичний курс", – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, процес входження країни до альянсу дійсно тернистий.

Що стосується викликів на шляху до альянсу, ми хочемо мати гарантії безпеки,

– зосередив увагу він.

Втім, це питання обговорюється з певним "колом": з Європейським Союзом, з Великобританією, з США.

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