Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, раніше китайська влада була зайнята внутрішніми проблемами в країні.

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Зокрема, Сі Цзіньпіну потрібно було переобратися на пост президента КНР на третій термін.

Зараз, коли Сі Цзіньпін вже закріпив свою владу, він вийшов на зовнішню арену. Причому Китай одразу грає на кількох дошках,

– сказав Саакян.

За його словами, Китай почав залучатися до теми російсько-української війни.

Пекін запропонував "мирний план".

З'явилася інформація, що Сі Цзіньпін може відвідати Москву. Втім, ймовірність такого візиту у Китаї не спростували, але й не підтвердили.

Глава МЗС Китаю Цинь Ган прирівняв можливі поставки зброї Росії з військовою підтримкою Тайваню з боку США. На думку Саакяна, таким чином Пекін натякнув, що питання підтримки Москви буде залежати від того, чи буде Вашингтон підтримувати Тайвань.

Китай прагне зібрати довкола себе "нейтральні" країни

Як пояснив політолог, усі ці факти свідчать про те, що китайська влада намагається розвивати одразу кілька векторів гри.

По-перше, Китай намагається сформувати у світі третій порядок денний, який відрізняється від російського та західного бачення війни в Україні.

Це порядок денний умовно "нейтральних країн". Китай намагається зібрати під свої прапори тих, хто не згоден ставати на один чи інший бік барикад,

– зазначив Саакян.

За словами політолога, Пекіну було потрібно, аби Росія та Україна відкинули його "мирний план".

"Тоді Китай міг би сказати, що США підливають масла у вогонь, постачаючи зброю Україні. Мовляв, все це продовжує війну. А Китай виступає таким собі миротворцем. І оскільки його "мирні" пропозиції відкинули, то він буде гуртувати навколо себе країни, які не залучені до конфлікту в Україні", – сказав Саакян.

Однак відіграти роль миротворця Сі Цзіньпіну не вдається, тому Китай схиляється до неформальної підтримки Росії.

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Як Україна та Захід обіграли Пекін

Як зазначив політолог, у випадку з "мирним планом" Україна та Захід обіграли Китай.

Спочатку Володимир Зеленський зробив грамотний крок, заявивши, що Україна не відкидає "мирні" пропозиції Китаю – мовляв, там є над чим працювати.

Також президент України сказав, що хотів би поговорити з Сі Цзіньпіном.

А далі посипався каскад заяв від західних політиків, включно з президентом США Джо Байденом, які намагаються дипломатично "потролити" Китай. Мовляв, "Сі Цзіньпін, зателефонуй Зеленському, він чекає дзвінка".

За словами Саакяна, такі кроки України та Заходу понизили рівень амбіцій Китаю.

Війна в Україні як інструмент для впливу на США

Друга дошка, на якій грає Китай, пов'язана з Тайванем та прив'язкою до Росії. Політолог нагадав, що китайські ЗМІ оприлюднили прогноз про перемогу Росії у війні влітку 2023 року. Саакян зазначив, що це також своєрідна гра Китаю.

Від того, коли і як завершиться війна в Україні, фактично залежать результати виборів у США у 2024 році. А Китай може впливати на тривалість війни, наприклад, тим, що може дати або не дати зброю Росії,

– сказав політолог.

Він додав, що Китай натякнув Штатам: "Дивіться, ми зараз міркуємо, чи допомагати Росії. Але оскільки це може вплинути на ваші вибори, то давайте домовлятися".

Путін став об'єктом гри Китаю

Політолог додав, що Владіміра Путіна як суб'єкта у цій глобальній грі Китаю немає.

З моменту, коли Пекін запропонував "мирний план", Путін став об'єктом китайської політики. Адже пропозиції Китаю суперечать інтересам Росії,

– сказав Саакян.

Він додав, що пункти "мирних рішень" від Пекіна фактично передбачають, що Росія має вийти з усіх територій України. Адже Китай не визнав українські території частиною країни-агресора.

Політолог додав, що Росія зараз – це лише геополітичний актив, яким Китай почав торгуватися з Заходом.

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