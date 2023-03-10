Відповідне рішення ухвалили 10 жовтня на сесії Всекитайських зборів народних представників 14-го скликання. Тепер Сі Цзіньпін офіційно залишився на третій термін президентом КНР.

Читайте також Гарантії миру для України та розділ "імперії": як допоможе Китай і чому війна затягується

Обрали його одноголосно

За наявними даними, Сі Цзіньпіна не лише обрали главою Китайської Народної Республіки, а й главою Центральної військової комісії країни.

Зауважимо, що Цзіньпін – перший глава КНР, обраний на третій термін. Нагадаємо, що вперше його обрали 14 березня 2013 року. Тоді він замінив на цій посаді Ху Цзіньтао.

Усі присутні вітали Цзіньпіна з обійманням посади: дивіться відео

Відомо, що перед голосуванням депутати спочатку схвалили план реформи Держради. Зауважимо, що це вищий виконавчий орган Китаю. Правда, наразі остаточний план реформи публічно не опублікований. За наявною інформацією, він повинен посилити централізоване керівництво Комуністичної партії Китаю.

До слова, у жовтня 2022 року Цзіньпіна обрали генсеком Комуністичної партії. Власне, тепер він знову офіційно очолює державу.

Китай прагне "заморозити" війну