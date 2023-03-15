Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь. За його словами, в Китаї досі вважають, що Україна не може перемогти такого монстра як Росія.

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Відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Москву, однак досі офіційних підтверджень від уряду не надходило.

Китай бачив вигоди в програші України

Самусь спростував припущення, що Китай може стати союзником Росії у війні.

Якби здійснилася путінська мрія про три дні, за які він візьме Київ, потім змінить уряд в Україні, яка стане підконтрольною територією, такий варіант був би досить непоганим для Китаю,

– повідомив експерт.

Китай бачив в цьому можливість для прориву через союз Росії, Білорусі та України на європейський ринок і спроби конкурувати із США.

Самусь про позицію Китаю щодо війни: дивитись відео

Конкуренція з США

Самусь переконаний, що думка про можливість конкурувати із США – це величезна помилка Китаю. Для Пекіну це завершиться трагічно.

Ситуація, яка розвивається зараз – це не в інтересах Китаю. Путін зруйнував знову всі мрії на відновлення можливих глобальних проєктів китайського лідера,

– зауважив мовець.

Зараз Сі Цзіньпін намагається отримати певні переваги для себе, хоче стати миротворцем, аби потім спробувати долучитися до відновлення України, зруйнованою Росією і так покращити свої стосунки з Європою та показати силу Сполученими Штатами Америки.

Як Китай бачить розв'язання війни

Якщо вдасться заморозити конфлікт на умовах Росії – це дасть можливості не допустити в геополітичному плані США близько до Росії, підкреслив Самусь. Для Китаю такий варіант здається більш прийнятним.

Тому Китай зараз намагається спробувати зупинити війну, зупинити так, щоб Росія отримала своє, як вони вважають. Тобто Крим та Донбас – російські, Україна погоджується на це. Потім Україну вони відновлюють,

– додав експерт.

Китай щиро вважає, що українці мають погодитися на такі умови. Пекін сам історично боїться Росії, тому переконаний, що українці мають погодитися на їхні пропозиції.

"Так почасти вважають і в Європі. Там не розуміють, як можна воювати з цими варварами, думають, що від них легше відкупитися, воювати з ними немає шансів, адже вони просто звірі", – зауважив Самусь.

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