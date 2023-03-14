Голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко вважає, що цей візит Сі Цзіньпіна – спроба утворити враження на Захід, що антизахідний альянс Китаю, Ірану, Росії, Північної Кореї і Білорусі, є не аморфним, а має стабільний порядок денний. Про це він розповів 24 Каналу.
Дивіться також Через банкрутство Кремля: як Росія та Білорусь стали поживою для Китаю
Він додав, що ці країни у такий спосіб намагаються висунути гібридну альтернативу НАТО або західному світопорядку.
"Також це спроба підняти ставки, але більшою мірою політико-символічна. І намагання показати, мовляв, ми не кидаємо Росію, а вона не кидає нас. Ми всі частина абстрактної системи координат", – вважає Божко.
Це не задовольняє Україну
Одна з версій візиту Сі Цзіньпіна до Москви – натиснути на Путіна, щоб він припинив війну. А потім глава Китаю поговорить з Володимиром Зеленським, щоб Україна зупинилась не на кордонах 1991 року, а на кордонах територій, які будуть деокуповані на той момент.
Якби це хоч з якогось ракурсу було можливо для України, то ця думка вже була б прийнята без Сі Цзіньпіна. Але ні суспільство, ні політикум, ні армія не збираються приставати на такий сценарій,
– наголосив політолог.
На його думку, участь чи не участь глави КНР у пропонуванні саме такого плану, дуже відносно на щось впливає. Тому що це все одно не задовольняє Україну.
Що б нам не гарантували – кредити, "шовкові шляхи", ще щось – це не вирішує для нас основного питання безпеки, яке не буде закрито без повного контролю над усіма законними територіями України в кордонах 1991 року,
– впевнений співрозмовник.
Про що свідчить візит Сі Цзіньпіна до Росії: дивіться відео
Китай має монопольне право на захід в російську економіку
Він зауважив, що воєнний стан, в якому перебуває Росія, не є невигідним для Китаю. Адже Пекін має ледве не монопольне право на захід в російську економіку, тому що він має природну промисловість, технологічних гігантів з великими капіталами. А в Росії є лише ресурси.
З виходом західних технологічних компаній з Росії, очевидно хтось їх має замістити. І їх замістять китайські компанії. І Пекін буде заходити в Росії з усвідомленням, що можна нав'язати Москві будь-які умови, тому що Захід не повернеться на російський ринок у довоєнному масштабі. А тому Китай єдиний покупець їхніх товарів,
– підкреслив аналітик.
За словами Ярослава Божко, внутрішня криза в Росії не сильно ламає китайські плани. А зруйнування конструкту держави чи геополітичний розворот Росії хоч на якусь лояльність з Заходом або нейтралітет, буде проблемою для Китаю, але зараз це не відбувається.
Стосунки Китаю та Росії: думки аналітиків
- Журналіст Роман Цимбалюк не вважає, що візит Сі Цзіньпіна щось змінить. За його словами, з практичної точки зору, ми маємо стежити лише за однією опцією – чи буде відкритий, "китайський ленд-ліз". Але він переконаний, що в цьому немає сенсу для Китаю.
- Російський публіцист і опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський впевнений, що рішення про постачання китайського озброєння для Росії викличе агресію американського уряду. Він наголосив, що не варто перебільшувати посередництво Китаю у війні Росії проти України.
- Політолог Ігор Рейтерович зазначив, що Китай і далі продовжуватиме тримати Кремль на короткому повідку. На його думку, Китай не може дозволити, щоб Росія перемогла в Україні так, як це вважає за потрібним зробити Росія. З іншого боку – Китай не може допустити, щоб Росія програла так, як це, наприклад, бачить Україна та наші партнери.