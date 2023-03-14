Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что этот визит Си Цзиньпина – попытка произвести впечатление на Запад, что антизападный альянс Китая, Ирана, России, Северной Кореи и Беларуси является не аморфным, а имеет стабильную повестку дня. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Он добавил, что эти страны таким образом пытаются выдвинуть гибридную альтернативу НАТО или западному миропорядку.

"Также это попытка поднять ставки, но в большей степени политико-символическая. И попытка показать, мол, мы не бросаем Россию, а она не бросает нас. Мы все часть абстрактной системы координат", – считает Божко.

Это не удовлетворяет Украину

Одна из версий визита Си Цзиньпина в Москву – надавить на Путина, чтобы он прекратил войну. А затем глава Китая поговорит с Владимиром Зеленским, чтобы Украина остановилась не на границах 1991 года, а на границах территорий, которые будут на тот момент деоккупированы.

Если бы это хоть с какого-то ракурса было возможно для Украины, то это мнение уже было бы принято без Си Цзиньпина. Но ни общество, ни политикум, ни армия не собираются придерживаться такого сценарию,

– подчеркнул политолог.

По его мнению, участие или не участие главы КНР в предложении именно такого плана, очень относительно на что-то влияет. Потому что это все равно не удовлетворяет Украину.

Чтобы нам не гарантировали – кредиты, "шелковые пути", еще что-то – это не решает для нас основной вопрос безопасности, который не будет закрыт без полного контроля над всеми законными территориями Украины в границах 1991 года,

– уверен собеседник.

О чем свидетельствует визит Си Цзиньпина в Россию: смотрите видео

Китай имеет монопольное право на заход в российскую экономику

Он отметил, что военное положение, в котором находится Россия, невыгодно для Китая. Ведь Пекин имеет едва ли не монопольное право на заход в российскую экономику, потому что у него есть природная промышленность, технологические гиганты с большими капиталами. А у России есть только ресурсы.

С выходом западных технологических компаний из России, очевидно, кто-то их должен заместить. Их заменят китайские компании. И Пекин будет заходить в Россию с осознанием, что можно навязать Москве любые условия, потому что Запад не вернется на российский рынок в довоенном масштабе. А потому Китай единственный покупатель их товаров,

– подчеркнул аналитик.

По словам Ярослава Божко, внутренний кризис в России не сильно ломает китайские планы. А разрушение конструкта государства или геополитический разворот России хоть на какую-то лояльность с Западом или нейтралитет будет проблемой для Китая, но сейчас этого не происходит.

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