Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – российский публицист и оппозиционный политик из США. По его словам, решение о поставки китайского вооружения для России вызовет злость американского правительства.

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Украине не нужны посредники

Андрей Пионтковский подчеркнул, что не следует преувеличивать посредничество Китая в войне России против Украины.

С точки зрения товарища Си, которому кажется, что императорская мантия, которую он наконец надел на себя, несколько ударила в голову,

– объяснил он.

По его мнению, у украинской стороны нет нужды в таком посреднике как глава Китая Си Цзиньпин, как и в других.

"Она четко определила свои задачи в этой войне - это план Владимира Зеленского из четырех пунктов, дважды одобренный "Большой семеркой", автоматически став "Большой восьмеркой" и ультиматумом этого органа свободного и цивилизованного мира", – убежден оппозиционер.

По его словам, главным пунктом так и остается полный вывод российских оккупационных войск со всей территории Украины. Си Цзиньпин к этому никак не имеет отношения.

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Посредничество между другими странами

Пионтковский добавил, что глава Китая добился серьезного дипломатического успеха на днях. Речь идет о посредничестве между Ираном и Саудовской Аравией.

Это большой удар по позициям даже не столько США, сколько Израиля на Ближнем Востоке,

– сообщил он.

Оппозиционер подчеркнул, что со временем станет ясно, насколько это будет серьезным сближением Ирана и Саудовской Аравии. Пока существует версия об установлении дипломатических отношений.

По его мнению, в первую очередь представителей Ирана интересует вопрос, договорятся ли Израиль и Саудовская Аравия о том, что в случае необходимости уничтожения ядерного иранского потенциала, он сохраняет право пролета своих самолетов для нанесения удара через воздушное пространство Саудовской Аравии.

Китай активизировался нешуточно

Пионтковский рассказал, что наблюдается очевидная активность Си Цзиньпина на международной политической арене.

Он какую-то почувствовал вкус большой мировой политики,

– подчеркнул он.

Оппозиционер подчеркнул, что мирные старания для Украины – это просто белый шум, о котором можно забывать.

"А на сколько он будет прислушиваться к Валерию Герасимову и Игорю Стрелкову, и готов будет заказать серьезную военную помощь России?" – заметил он.

В частности, говорится, что Китай может поставлять иранские дроны, самолеты, большое количество боеприпасов и артиллерии.

До последнего времени я категорически отрицательно отвечал на вопрос, готовит ли Пекин какие-нибудь серьезные поставки. Эту всю утечку я рассматриваю как его очередную торговлю с американцами,

– объяснил он.

По мнению Пионтковского, таким образом, глава Китая намекает США о необходимости идти на серьезные уступки. Впрочем, риск, что Си Цзиньпин все же решится на военную помощь России, остается высоким.

"Мы слышим каждый день очень жестокие национальные заявления на высшем уровне американской администрации о тех мерах, исключительно в экономической сфере, очень болезненны для Китая, которые они примут в случае поставки России", – рассказал он.

Не меньшее значение в этой ситуации имеют и США.

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