Однако все может иметь гораздо проще объяснение. Об этом 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Политтехнолог отметил, что на самом деле китайские названия этих городов имеют свое определение, например, город Владивосток с китайского названия переводят как "залив морских огурцов".

Возможно, это своеобразный перевод

Шейтельман предположил, что названия некоторых российских городов уже давно были в китайском языке.

Он считает, что эти города россияне издавна знают. Ведь если стоять в Хабаровске на берегу Амура, напротив можно увидеть название ближайшего китайского города. Так же и китайцы, стоящие на берегу Амура видят Хабаровск и могут его как-то называть, переводить на свой манер.

Это их привычные названия, совершенно не обязательно, что говорится о территориальных претензиях,

– объяснил Шейтельман.

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