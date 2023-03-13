Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, пока нельзя утверждать, что Китай влез в войну против Украины и стал прямым союзником России. Все несколько по-другому.

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Китай получил ультиматум

Давидюк со ссылкой на собственные источники сообщил, что Китай получил резкий ультиматум от Запада по поводу вмешательства в войну против Украины. Там четко дали знать – если Пекин начнет тащить сюда свои руки, то Киеву дадут дальнобойные ракеты.

Ими мы сможем быстро освободить Мелитополь, а дальше держать под огневым контролем военные базы в Крыму и российский флот. Таков намек от США для Китая. Если они сюда полезут, то Россия очень быстро проиграет,

– отметил Давидюк.

Китай не хочет тотального проигрыша России, но в то же время у них нету желания терять Украину как геополитического союзника и торгового партнера, на которого полагаются. Сейчас Пекин ставит на возвращение на "границы" по состоянию на 23 февраля 2022 года. Это не устраивает Украину.

Давидюк рассказал об ультиматуме, который поставили Китаю: смотрите видео

Китай может реинтегрировать часть Сибири

Несмотря на это, не стоит утверждать, что условная встреча между Си Цзиньпинем и Владимиром Путиным ясно продемонстрирует, что Китай полностью вступил в войну на стороне России. Он может и приехать, например, чтобы "оформить сдачу земель", согласно чему часть Сибири уйдет в долгосрочную аренду на 50-60 лет.

Давидюк привел пример, что в Китае уже есть инициативы называть такие города как Владивосток и Хабаровск старыми китайскими названиями. Это показывает, что есть планы на реинтеграцию этих территорий.

Поэтому Си может просто приехать и забрать свое. Но в целом визит – негативный сигнал, но не однозначно антиукраинский. Он может приехать к Путину и давить на него, чтобы тот завершил войну. Это не означает вхождение Китая в войну. Вот когда поедут поезда с оружием, так. А сейчас это геополитическая политико-дипломатическая игра,

– считает политолог.

Позиция Китая по поводу войны: коротко