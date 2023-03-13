Однак все може мати набагато простіше поясненя. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Політтехнолог зауважив, що насправді китайські назви цих міст мають своє означення, наприклад, місто Владивосток з китайської назви перекладають як "затока морських огірків".

Можливо, це своєрідний переклад

Шейтельман припустив, що назви деяких російських міст вже давно були в китайській мові.

Він вважає, що ці міста росіяни здавна знають. Адже якщо стояти в Хабаровську на березі Амура, навпроти можна побачити назву найближчого китайського міста. Так само і китайці, які стоять на березі Амура бачать Хабаровськ і можуть його якось називати, перекладати на свій манер.

Це їхні звичні назви, цілком не обов'язково, що мовиться про територіальні претензії,

– пояснив Шейтельман.

Шейтельман про взаємини Росії та Китаю: дивитись відео