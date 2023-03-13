Однак все може мати набагато простіше поясненя. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Політтехнолог зауважив, що насправді китайські назви цих міст мають своє означення, наприклад, місто Владивосток з китайської назви перекладають як "затока морських огірків".
Можливо, це своєрідний переклад
Шейтельман припустив, що назви деяких російських міст вже давно були в китайській мові.
Він вважає, що ці міста росіяни здавна знають. Адже якщо стояти в Хабаровську на березі Амура, навпроти можна побачити назву найближчого китайського міста. Так само і китайці, які стоять на березі Амура бачать Хабаровськ і можуть його якось називати, перекладати на свій манер.
Це їхні звичні назви, цілком не обов'язково, що мовиться про територіальні претензії,
– пояснив Шейтельман.
Що означають китайські назви російських міст
- Згідно з повідомленням Asia Times, ці російські території колись були частиною Китаю, але під час династії Цін їх захопила Росія за допомогою серії договорів, які Пекін вважав нерівноправними.
- Коротко про перейменування: Владивосток знову називається Хайшенвай, а острів Сахалін – Куедао. Також гірський ланцюг у південній частині Далекого Сходу Росії Становий хребет буде позначено як Вайсинань-лін (тобто Зовнішній хребет Синань). Місто Благовіщенськ називатиметься Хайланпао, Хабаровськ – Болі, Уссурійськ – Шуанченцзи.
- Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця потролив росіян через карту з китайськими назвами російських регіонів. Він зауважив, що "безмежне партнерство" між Росією і Китаєм "стерло межі".