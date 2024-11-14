14 ноября в результате российской атаки на Одессу поврежден жилой дом. Жительница Одессы Анна Шелест опубликовала в соцсетях фото своей разрушенной квартиры. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на фейсбук Анны Шелест.

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Что известно о поврежденном доме жительницы Одессы

Одесситка поделилась деталями о разрушении, которое вызвали обстрелы России.

Так выглядит квартира, поврежденная в результате атаки России на Одессу: смотрите видео Анны Шелест

По ее словам, ее квартира сильно пострадала, а соседний дом также загорелся.

Разрушенная квартира Анны Шелест в Одессе / Фото Hanna Shelest

Это была моя квартира... Расскажите мне об уступках России,

– отметила Анна Шелест.

Результаты обстрела российских оккупантов квартиры Анны Шелест в Одессе / Фото Hanna Shelest

Также Суспильному другая жительница города Наталья рассказала, что спускалась в укрытие в момент прилета.

Но даже не могла представить, что это настолько близко. Было громко, было страшно. У нас, к счастью, окна целые, но пооткрывались. Мы почувствовали волну. Я вся дрожу,

– рассказала женщина.

Обстрел Одессы 14 ноября