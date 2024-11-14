14 ноября в результате российской атаки на Одессу поврежден жилой дом. Жительница Одессы Анна Шелест опубликовала в соцсетях фото своей разрушенной квартиры. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на фейсбук Анны Шелест.
Смотрите также Харьков – под ударами российских "Молний": украинские военные пробуют сбивать новые дроны
Что известно о поврежденном доме жительницы Одессы
Одесситка поделилась деталями о разрушении, которое вызвали обстрелы России.
Так выглядит квартира, поврежденная в результате атаки России на Одессу: смотрите видео Анны Шелест
По ее словам, ее квартира сильно пострадала, а соседний дом также загорелся.
Разрушенная квартира Анны Шелест в Одессе / Фото Hanna Shelest
Это была моя квартира... Расскажите мне об уступках России,
– отметила Анна Шелест.
Результаты обстрела российских оккупантов квартиры Анны Шелест в Одессе / Фото Hanna Shelest
Также Суспильному другая жительница города Наталья рассказала, что спускалась в укрытие в момент прилета.
Но даже не могла представить, что это настолько близко. Было громко, было страшно. У нас, к счастью, окна целые, но пооткрывались. Мы почувствовали волну. Я вся дрожу,
– рассказала женщина.
Обстрел Одессы 14 ноября
- Из-за российской атаки в Одессе был поврежден жилой дом и трубопровод теплоснабжения, что привело к остановке одной из котельных.
- В результате обстрела есть погибшая женщина и по меньшей мере 2 раненых человека.
- Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил атаку, подчеркнув, что это очередной теракт против гражданских людей.