Так в комментарии 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Украине, тем более в период войны, нужны хорошие отношения с КНР.
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"Нам в любом случае сейчас, потом нужны хорошие отношения с Китаем. Такой важности для Китая Украина не имеет. У него свои приоритеты. Одним из которых, далеко не первым, является, в частности, Россия", – сказал он.
Политтехнолог убежден, что одним из приоритетов КНР есть и Беларусь.
"Вероятно, даже более важна, чем Россия для Китая, ведь они выбрали Беларусь как производственный хаб в Европе", – заявил Шейтельман.
Отношения Украины и Китая
Он отметил, что Украина никогда не имела особых отношений с Китаем. Мол, наоборот, как только наше государство начало ориентироваться на ЕС, вошла в коалицию, чтобы избавиться от китайских технологий в инфраструктуре.
"От технологий компании Huawei, против которой были введены санкции американцами. И наоборот перейти на западные "чистые" сети. "Чистые" от китайского шпионажа", – рассказал Михаил Шейтельман.
Он отметил, что Китаю это не нравится. Из-за этого нельзя сказать, что мы были близки из КНР.
Будущий фундамент
"Поэтому нынешние переговоры, вероятно, заложат определенный будущий фундамент. Они не разрешат проблему войны", – сказал политтехнолог.
По его мнению, Китай не может быть успешным посредником в этих переговорах, не может быть страной, которая договорится с обеими сторонами.
"Это просто не его роль. Не его работа. Но Китай будет важным фактором", – рассказал политтехнолог.
Политтехнолог рассказал, какие отношения нужны Украине с Китаем: смотрите видео
Какую позицию требуют от Китая
Шейтельман добавил, что говорится о том, что Индия присоединится к санкционным усилиям цивилизованного мира против России.
"Индия теперь будет закупать нефть у России только по цене, не выше предела – 60 долларов. Индия не будет помогать России обходить другие санкции", – отметил он.
Политтехнолог отметил, что сейчас США и мир добиваются от Китая такой же позиции.
Не перестать торговать с Россией, но не позволять им обходить санкции и торговать только согласно тарифам, определяемыми цивилизованным миром,
– сказал Михаил Шейтельман.
По его словам, это то, на что китайцев уговаривают европейцы и американцы.
"Их нельзя уговорить словами: "Россия совершает геноцид". Им совсем нет дела до того, что Россия совершает геноцид", – рассказал политтехнолог.
Китаю нужна практичность
Он убежден, что китайцы – люди практичные, им нужны практические достижения в обмен на то, что они определенным косвенным способом поддержат санкции.
Это, пожалуй, главный фронт в отношениях с Китаем. Главные силы – американцы, затем европейцы. Поэтому мы здесь не очень важны, но как впишемся в это – будет зависеть от разговора,
– заявил Михаил Шейтельман.
Он назвал приятным моментом то, что с Украиной согласились говорить.
Какая должна быть позиция Украины
Политтехнолог уверен, что Украине нужно быть "тихой" в вопросе КНР, ведь мы не можем заставлять Китай.
"Китайцы единственные, кого нельзя ни к чему заставить, ведь они абсолютно самодостаточны. У них есть все, им никто не надо. Да, когда у них есть отношения с другими странами – они развиваются быстрее", – заявил он.
Михаил Шейтельман считает, что позиция Украины должна быть рядом с позицией Евросоюза.
"Вот есть позиции стран ЕС или консолидированная позиция Еврокомиссии. Мы должны получить из Брюсселя, зачитывать, что там написано, и ставить свою подпись тоже. Вот и все", – рассказал политтехнолог.
По его мнению, Украина имеет право участвовать в разработке позиции ЕС.
Мы должны обращаться в ЕС и говорить: "Уважаемый Евросоюз, добавьте в отношения с Китаем, пожалуйста, еще определенные шаги, предложения,
– сказал он.
Шейтельман отметил, что с этим Украина не должна идти самостоятельно в КНР, а делать все через ЕС. Мол, тогда у нас будет гораздо больше шансов быть услышанными Китаем.
Что известно о возможном разговоре главы КНР и президента Украины
- Си Цзиньпин намерен поговорить с Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России. Вероятно, это произойдет после того, как лидер Китая посетит Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным.
- На возможный разговор отреагировали в США. В Вашингтоне такую перспективу приветствуют.
- Политический аналитик, руководитель Центра аналитических исследований "Вежа" Валерий Клочок считает, что поездка Си Цзиньпина в Москву вынуждена. Мол, президенту Китая важно, чтобы война в Украине остановилась.