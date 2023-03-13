Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что в Вашингтоне приветствуют такую перспективу.

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Мы поощряли президента Си к контакту с президентом Зеленским, считая, что господин Си должен сам услышать украинский взгляд на войну в Украине, а не только российский. Мы отстаивали перед Пекином мнение, что этот контакт должен произойти. Мы делали это публично и непублично,
– подчеркнул Салливан.

Представитель Белого дома также отметил, что украинская сторона пока не получила подтверждения разговора лидеров, но в США на это надеются.

Почему разговор лидеров нужен

"Это будет хорошей вещью и потенциально привнесет баланс мнений в подход КНР по поводу войны в Украине. Мы и дальше будем решительно отговаривать их от передачи России летального оружия», – подчеркнул Салливан.

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Что известно о возможном разговоре Зеленского и Си Цзиньпина

  • Издание The Wall Street Journal сегодня, 13 марта, сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны.
  • Вероятно, это произойдет уже после поездки в Москву, которую, по предварительным данным, он совершит на следующей неделе.
  • 24 февраля на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости" украинский лидер публично акцентировал, что стремится лично встретиться с Си Цзиньпином.