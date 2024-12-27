Таку думку в ефірі 24 Каналу висловила головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко. Вона зазначила, що економічні сутички будуть вестися довкола Панамського каналу.

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Через нього проходить приблизно 4% світової торгівлі, і він має вирішальне значення для світової економіки та споживачів у США. Саме через канал у США доставляється скраплений газ з одного узбережжя до іншого.

Чим важливий Панамський канал

США наразі залишаються найбільшим користувачем Панамського каналу, а за ними йде Китай.

Саме це Трампа не влаштовує. Панамський канал був переданий Панамі у 2000 році, і Трамп зараз не задоволений тим, що канал був переданий за безцінь. З 2000 року Китай суттєво збільшив свою присутність у Латинській Америці та Карибському басейні. В останні роки спостерігається тенденція поступового відходу США з регіону, зменшення політичного та економічного впливу,

– пояснила Аліна Гриценко.

Наразі до регіону намагаються зайти інші позарегіональні гравці, зокрема Китай, ЄС, Японія, Індія та навіть Південна Корея. За словами Гриценко, Китай побоювався того, що Трамп виграє вибори у США.

Економіка Китаю у скрутному становищі

"Проблема в непередбачуваності Трампа. Китайська економіка зараз перебуває не в найкращому становищі. Хоча ми не володіємо точними даними, бо цензура не допускає публікації відкритих даних, навіть з відкритих джерел можна зробити висновок, що сходження Китаю вже закінчилося, і китайська економіка перебуває у скрутному становищі", – додала Аліна Гриценко.

Вона також вважає, що це одна з причин, чому Китай намагається обережно балансувати з Росією, аби не наштовхнутися на санкції. За словами Гриценко, Китай не розуміє, як потенційні санкції можуть вплинути на їхню економіку. Для китайського режиму зростання ВВП та підвищення добробуту населення є надзвичайно важливими чинниками стабільності.