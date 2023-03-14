Журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков припустив, що Сі Цзіньпін буде говорити з Путіним про "мирний план", який глава КНР презентував. Про це він розповів 24 Каналу.
Дивіться також Російська дурість і китайська мудрість: чому не варто плести зашморги для сусідів
Сі Цзіньпін хоче показати, що він за мир
Він нагадав, що після візиту до Росії Сі Цзіньпін поговорить з Володимиром Зеленським – телефоном чи під час онлайн-зустрічі. А потім полетить до Європи, але з ким там зустрінеться, поки що невідомо.
Скоріш за все Сі хоче показати, що він за мир і що він буде розв'язувати глобальні питання,
– наголосив журналіст.
На його думку, навряд очільник Китаю буде погрожувати Путіну чи змушувати його йти на якісь перемовини або поступки. Адже це не дуже йому вигідно.
Про що будуть говорити Сі Цзіньпін та Владімір Путін в Москві: дивіться відео
Схоже на велику фікцію
"Підступ у тому, що він летить нібито просувати свій "мирний план". Але чи справді він буде за нього боліти, чи це просто привід, щоб зустрітися з Путіним, або показати, що я молодець, мовляв, зробив все, що зміг", – вважає Бурлаков.
Він звернув увагу на те, що в Москві поки що не підтверджують дату візиту Сі Цзіньпіна.
Тому це схоже на велику фікцію, але в чому вона полягає, не можу здогадатись. Або насправді візиту не буде, але вони якимось чином зустрінуться. Або спроба показати щось одне, а насправді вирішити щось інше,
– припустив співрозмовник.
За словами Олексія Бурлакова, Сі Цзіньпіна тільки но переобрали главою КНР, і він має показати, що він ще на щось здатний.
Візит Сі Цзіньпіна до Росії: думки аналітиків
- Політолог Андрій Вігірінський вважає, що на зустрічі Сі та Путіна навряд чи будуть озвучені заклики постачати озброєння. На його думку, тоді це буде визнанням, що російський "надпотужний", "надсучасний" ВПК є "ущєрбним" і потребує допомоги. А це аж ніяк не вписується в імперський образ, що формує Путін.
- Політолог Ігор Рейтерович наголосив: якщо під час візиту Сі Цзіньпіна в Росію пролунає фраза, що Росія має відвести свої війська на кордони 1991 року, то значить Китай готовий насправді до врегулювання ситуації. Він продовжив, що відомо, якою буде реакція Росії, але не факт, що вони її одразу оприлюднять під час візиту Сі Цзіньпіна.
- Політичний аналітик Валерій Клочок відзначив, що Сі Цзіньпін вимушений їхати до Путіна, для того, щоб з ним про щось говорити. Для Китаю дуже важливе зараз припинення війни та збереження саме експортних зв'язків, бо китайська економіка великою мірою залежить від експорту.