Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович. Крім того, Китаю взагалі важливо, щоб війна зупинилась.

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Китай презентував себе як миротворця

Рейтерович розповів, що за логікою Китаю – він миротворець. Умовно він називає себе єдиним членом Ради безпеки ООН, який виступає за мир. Мовляв, країни Заходу допомагають Україні, Росія взагалі розв'язала війну, і лише Китай виступає за мир.

Умовно він готовий усіх посадити за стіл перемовин, виступити навіть по окремих питаннях гарантом, і умовно зможе досягти того, чого США не вдалося. Утім тут є нюанс. США виступають, як партнери й союзники України. Якби була така можливість, вони б виступили посередником між Україною та Росією, але Росія цього не хоче,

– зазначив політолог.

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Від Цзіньпіна має пролунати ключова річ

Він продовжив, якщо під час візиту Сі Цзіньпіна в Росію пролунає ключова річ, то значить Китай готовий насправді до врегулювання ситуації. Ця фраза має пролунати приблизно так, що Росія має відвести свої війська на кордони 1991 року.

"Ми знаємо, якою буде реакція Росії, але не факт, що вони її одразу оприлюднять під час візиту Сі Цзіньпіна. Я, наприклад, особисто сумніваюсь, що така заява від Китаю прозвучить. Швидше за все, він і надалі буде дотримуватись такої позиції, що він за перемовини, але про умови поки не говоримо, сядьмо спершу за стіл", – зауважив Рейтерович.

Така позиція, звісно, не підходить Україні, а також її західним партнерам і союзникам. Навіть Росія буде проти такої позиції, бо вона хоче визнання своєї анексії, того, щоб окуповані нею території визнали російськими. Однак Китай цього зробити не може, бо це не відповідає вже першому пункту його "мирного плану".

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