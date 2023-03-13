Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Игорь Рейтерович. Кроме того, Китаю вообще важно, чтобы война остановилась.

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Китай представил себя как миротворца

Рейтерович рассказал, что по логике Китая – он миротворец. Условно он называет себя единственным членом Совета безопасности ООН, выступающим за мир. Мол, страны Запада помогают Украине, Россия вообще развязала войну, и только Китай выступает за мир.

Условно он готов всех посадить за стол переговоров, выступить даже по отдельным вопросам гарантом и условно сможет добиться того, чего США не удалось. Впрочем, здесь есть нюанс. США выступают как партнеры и союзники Украины. Если бы была такая возможность, они бы выступили посредником между Украиной и Россией, но Россия этого не хочет,

– отметил политолог.

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От Цзиньпина должна прозвучать ключевая вещь

Он продолжил, если во время визита Си Цзиньпина в Россию прозвучит ключевая вещь, значит Китай готов на самом деле к урегулированию ситуации. Эта фраза должна прозвучать примерно так, что Россия должна увести свои войска на границы 1991 года.

"Мы знаем, какой будет реакция России, но не факт, что они ее сразу обнародуют во время визита Си Цзиньпина. Я, например, лично сомневаюсь, что такое заявление от Китая прозвучит. Скорее всего, он и дальше будет придерживаться такой позиции, что он за переговоры, но об условиях пока не говорим, сядем сначала за стол", - заметил Рейтерович.

Такая позиция, конечно, не подходит Украине, а также ее западным партнерам и союзникам. Даже Россия будет против такой позиции, потому что она хочет признания своей аннексии того, чтобы оккупированные ею территории признали российскими. Однако Китай этого сделать не может, потому что это не соответствует первому пункту его "мирного плана".

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