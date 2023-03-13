Про це 24 Каналу розповів політичний аналітик, керівник Центру аналітичних досліджень "Вежа" Валерій Клочок. Однак Китай хоче перш за все отримати вигоду для себе і від свого "мирного плану".

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Сі Цзіньпін їде до васала, бо має проблеми

Клочок зазначив, що Сі Цзіньпін обов'язково поїде в Москву. Він фактично їхатиме до свого васала, хоча мало бути навпаки. Однак у Сі нині проблеми на тлі рецесії китайської економіки. Так, ВВП Китаю виросло на 3%, але Пекін планував, що це зростання буде в межах 6%.

Китай має зовнішній борг приватних підприємств і муніципалітетів.

Китай має проблеми з ринками збуту.

Китай має проблеми з гуманітарною безпекою.

Китай має проблеми з харчуванням, тому йому важливо, щоб "зернова угода" працювала.

Сі Цзіньпін вимушений їхати до Путіна, для того, щоб з ним про щось говорити. Для Китаю дуже важливе зараз припинення війни та збереження саме експортних зв'язків, бо китайська економіка великою мірою залежить від експорту,

– зауважив політичний аналітик.

Він додав, що в Китаї також 60 – 70 мільйонів непроданих квартир, хоча китайці охочіше купують нерухомість, ніж державні облігації. Крім того, Китай дуже багато роздав таємних кредитів. Один з останніх, зокрема, Лукашенку, коли той приїжджав у Пекін.

Клочок про поїздку Сі Цзіньпіна в Москву: дивіться відео

Сі Цзіньпіну треба зберегти стабільність

За словами керівника Центру аналітичних досліджень "Вежа", Китай Росії дав приблизно 150 мільярдів доларів кредиту. Для Москви це дуже багато, бо бюджет країни складає приблизно 400 мільярдів доларів. Є версія, що Сі буде намагатися в силовий спосіб вирішувати проблеми, хоча це він рік тому благословив Путіна на війну.

"Цей візит вимушений для Сі Цзіньпіна. Тим паче він переобрався на третій термін. Йому треба зберегти внутрішню стабільність Китаю, яка нині під величезною загрозою. Безробіття зростає, так звана лежача молодь, яка нічого не хоче робити, не може влаштуватись на роботу – це також потужний виклик для економіки Китаю", – наголосив Клочок.

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