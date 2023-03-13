Таку думку на стрімі 24 Каналу розповів політичний аналітик і журналіст зі США Армен Чібухчян. За його словами, в Китаї розуміли, що Захід не кине Україну у війні. Однак вони могли розраховувати, що максимум через 2–3 місяці все дійде до великих переговорів між США та Китаєм щодо подальшого розподілу світу.

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Китай також розумів, що щонайбільше через 2–3 місяці все дійде до дуже великих переговорів, де вони зможуть домовитися зі США щодо розподілу світу. Очікували на багато дивідендів та отримання великого впливу,

– зазначив Чібухчян.

Утім, довготривала війна змінила плани Китаю. Вони почали "грати" більш відкрито.

Китай увімкнув свій шантаж

Як наголосив Чібухчян, зараз Китай активно використовує різні провокації та шантажі, як це сталося з розвідувальним зондом. Так Пекін перевіряв Сполучені Штати на стійкість.

Вони вирішили перевірити, чи готові США йти на поступки. Уся поведінка Китаю – це провокації, прихований шантаж, погрози та натяки. Як-от з Тайванем. Вони бачать, що реакція США стає все більш жорсткою. Там дають знати, що не хочуть гратися з Китаєм і на поступки не підуть,

– зазначив Чібухчян.

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Китай працює й на інших напрямках. Так політичний аналітик переконаний, що Китай допомагає Ірану накопичувати військову потугу та загалом ставати сильнішим. До прикладу, буквально півтора року тому країни уклали договір, за яким Пекін інвестує в Іран близько 400 мільярдів доларів.

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