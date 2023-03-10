Однак Китай готовий пожертвувати торгівлею зі Сполученими Штатами. Таку думку 24 Каналу висловив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.
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Китай може вже готуватися до розірвання відносин зі США
Остаточно готовим Пекін буде тоді, коли матиме вдосталь ресурсів і забезпечення, щоб починати власні військові кампанії. Наприклад, проти Тайваню.
Вторгнення у Тайвань загалом означає розривання відносин усіх адекватних країн світу з Китаєм, тому що він автоматично перетворюється на Росію. Ба більше, це напряму загрожує безпеці Японії та Сполучених Штатів,
– зазначив Харитонов.
За його словами, питання полягає в тому, коли це станеться та у який спосіб Китай діятиме. Можливо Пекін готується до цього через кілька років. Це залежить від підготовки та відчуття Китаю щодо власної спроможності та наслідків.
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"Китай постійно випробовує Захід на міцність. Він дивиться, що, наприклад, санкції на Росію накладалися дуже повільно й не так ефективно діяли", – сказав Харитонов.
Ба більше, Пекін з Москвою знайшли безліч різних способів як обійти західні санкції. Тож Китай дивитиметься як діятиме США і братиме до уваги, бо наразі заяв багато. Ймовірно, вони відповідатимуть дійсності, але Китай постійно вивчає західні тактики.
Китай може постачати зброю Росії: що відомо
- Росія прагне отримати підтримку від Китаю. Сі Цзіньпін називає Володимира Путіна своїм найкращим другом, але при цьому намагається показувати "нейтральність". ЗМІ пишуть, що зараз Пекін роздумує про постачання зброї до Москви.
- Західні аналітики стверджують, Китай вважає, що загострення суперництва зі США є неминучим і, можливо, бажаним. Проте впливові кола в Пекіні цілком розуміють ризики постачання Росії найважливіших боєприпасів.
- Уряд Сполучених Штатів вважає, що в Пекіні ведуться серйозні дебати щодо постачання Москві озброєння. Ба більше, там вважають, що Китай може зрештою прийняти це доленосне рішення.
- Водночас у Міністерстві закордонних справ Китаю прирівняли можливу майбутню військову підтримку Пекіном війни Росії в Україні із продажем зброї США Тайваню. Очільник МЗС країни Цінь Ган під час пресконференції риторично запитав, чому США постачають зброю Тайваню.