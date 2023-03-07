Міністр закордонних справ країни Цінь Ган під час пресконференції риторично запитав, чому США постачають зброю Тайваню.

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Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, у той час, як продовжують продавати зброю Тайваню?,

– запитав міністр.

Цінь назвав "абсурдним" втручання "високопоставлених офіційних осіб США" у питання Тайваню, яке, за його словами, є "справою китайського народу".

"Жодна інша країна не має права втручатися в це", – сказав він.

Довідка. Правляча Комуністична партія Китаю вважає демократичний Тайвань частиною своєї території, хоча ніколи не контролювала його, а китайський лідер Сі Цзіньпін неодноразово відмовлявся відкинути застосування сили при “возз'єднанні” його з материковим Китаєм.

Щодо війни в Україні, Цінь заявив, що "Китай не створював кризу, вона не є стороною кризи і не постачала зброю жодній із сторін".

Китай завжди має власну думку і приймає рішення щодо цієї позиції незалежно, виходячи з суті питання. Між війною та миром ми обрали мир; між санкціями та діалогом ми вибрали діалог; між роздуванням полум'я та зниженням температури ми вибрали останнє,

– сказав він.

Видання зазначає, що спроби Пекіна бути миротворцем у війні в Україні розкритикували через відмову визнати характер конфлікту – адже досі Китай уникав називати його "війною". Ба більше, Пекін дипломатично та економічно підтримує Москву.

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