Міністр закордонних справ країни Цінь Ган під час пресконференції риторично запитав, чому США постачають зброю Тайваню.
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Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, у той час, як продовжують продавати зброю Тайваню?,
– запитав міністр.
Цінь назвав "абсурдним" втручання "високопоставлених офіційних осіб США" у питання Тайваню, яке, за його словами, є "справою китайського народу".
"Жодна інша країна не має права втручатися в це", – сказав він.
Щодо війни в Україні, Цінь заявив, що "Китай не створював кризу, вона не є стороною кризи і не постачала зброю жодній із сторін".
Китай завжди має власну думку і приймає рішення щодо цієї позиції незалежно, виходячи з суті питання. Між війною та миром ми обрали мир; між санкціями та діалогом ми вибрали діалог; між роздуванням полум'я та зниженням температури ми вибрали останнє,
– сказав він.
Видання зазначає, що спроби Пекіна бути миротворцем у війні в Україні розкритикували через відмову визнати характер конфлікту – адже досі Китай уникав називати його "війною". Ба більше, Пекін дипломатично та економічно підтримує Москву.
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