Однако Китай готов пожертвовать торговлей с Соединенными Штатами. Такое мнение 24 Каналу выразил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.

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Китай может уже готовиться к расторжению отношений со США

Окончательно готовым Пекин будет тогда, когда будет иметь достаточно ресурсов и обеспечения, чтобы начинать собственные военные кампании. К примеру, против Тайваня.

Вторжение в Тайвань в целом означает разрыв отношений всех адекватных стран мира с Китаем, так как он автоматически превращается в Россию. Более того, это напрямую угрожает безопасности Японии и Соединенных Штатов,

– отметил Харитонов.

По его словам, вопрос состоит в том, когда это произойдет и каким образом Китай будет действовать. Возможно, Пекин готовится к этому через несколько лет. Это зависит от подготовки и ощущения Китая касательно собственной способности и последствий.

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"Китай постоянно испытывает Запад на прочность. Он смотрит, что, например, санкции на Россию накладывались очень медленно и не столь эффективно действовали", – сказал Харитонов.

Более того, Пекин с Москвой нашли множество разных способов как обойти западные санкции. Поэтому Китай будет смотреть, как будет действовать США и будет принимать во внимание, потому что заявлений много. По всей вероятности, они будут соответствовать действительности, но Китай постоянно изучает западные тактики.

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