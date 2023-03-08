Об этом 24 Каналу рассказал эксминистр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, Китай всегда смотрит на свою перспективу. Самодостаточность и фиксация на себе – фундаментальные черты местной ментальности.
К теме "Кризис" выходит из-под контроля, – Китай требует, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров
Какие 2 вещи опасаются в Китае
Как отметил Климкин, в Пекине прекрасно понимают, что сейчас есть 2 фундаментальных вопроса, от которых зависит дальнейшее состояние и перспективы Китая. Всё зависит от действий Соединенных Штатов Америки.
Первое – присутствие США в Азии. В случае с Украиной сработала борьба за ценности и способность Штатов построить "коллективный Запад", которого до полномасштабной войны не было.
Так же китайцы опасаются, что Америка сможет построить "коллективный Восток". Это будет другая демократия, чем у нас с вами. Но они опасаются союза Японии, Южной Кореи и других стран,
– отметил Климкин.
Другое, что серьезно раздражает Китай – возможные технологические санкции. В Пекине серьезно раздражены желанием Соединенных Штатов ограничить Китаю доступ к технологиям вроде квантовой электроники. Это вещи, которые будут определять 21 век.
Действительно ли финал войны уже близко – прогноз Пионтковского
Постсоветского пространства фактически не существует
Интересно, что после полномасштабного вторжения постсоветское пространство фактически перестало существовать. Тамошние страны тянутся в Китай, а сама Россия также впадает в большую зависимость от Пекина. Раньше она была "младшим партнером", а теперь – "средним вассалом".
Часть российских элит это понимает. И Путин понимает это. Он пытается поставить на будущие американские выборы на кого-то вроде Трампа или похожего кандидата. Я думаю, что это его единственное спасение от Китая. Иначе китайцы его постепенно съедят заживо,
– считает Климкин.
Передаст ли Китай оружие для России
- Представитель Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что Китай может прибегнуть к эскалационным действиям. Среди них может быть и даже передача военной помощи России.
- Однако в Китае продолжают подчеркивать, что не предоставляли оружие ни украинцам, ни россиянам. Там также сравнили возможную будущую военную поддержку Пекином войны России на Украине с продажей оружия США Тайваню.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сомневается, что Китай будет поставлять оружие для России