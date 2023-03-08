Об этом 24 Каналу рассказал эксминистр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, Китай всегда смотрит на свою перспективу. Самодостаточность и фиксация на себе – фундаментальные черты местной ментальности.

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Какие 2 вещи опасаются в Китае

Как отметил Климкин, в Пекине прекрасно понимают, что сейчас есть 2 фундаментальных вопроса, от которых зависит дальнейшее состояние и перспективы Китая. Всё зависит от действий Соединенных Штатов Америки.

Первое – присутствие США в Азии. В случае с Украиной сработала борьба за ценности и способность Штатов построить "коллективный Запад", которого до полномасштабной войны не было.

Так же китайцы опасаются, что Америка сможет построить "коллективный Восток". Это будет другая демократия, чем у нас с вами. Но они опасаются союза Японии, Южной Кореи и других стран,

– отметил Климкин.

Другое, что серьезно раздражает Китай – возможные технологические санкции. В Пекине серьезно раздражены желанием Соединенных Штатов ограничить Китаю доступ к технологиям вроде квантовой электроники. Это вещи, которые будут определять 21 век.

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Постсоветского пространства фактически не существует

Интересно, что после полномасштабного вторжения постсоветское пространство фактически перестало существовать. Тамошние страны тянутся в Китай, а сама Россия также впадает в большую зависимость от Пекина. Раньше она была "младшим партнером", а теперь – "средним вассалом".

Часть российских элит это понимает. И Путин понимает это. Он пытается поставить на будущие американские выборы на кого-то вроде Трампа или похожего кандидата. Я думаю, что это его единственное спасение от Китая. Иначе китайцы его постепенно съедят заживо,

– считает Климкин.

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