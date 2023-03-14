Журналист-международник Алексей Бурлаков предположил, что Си Цзиньпин будет говорить с Путиным о "мирном плане", который глава КНР презентовал. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Си Цзиньпин хочет показать, что он за мир

Он напомнил, что после визита в Россию Си Цзиньпин поговорит с Владимиром Зеленским – по телефону или во время онлайн-встречи. А потом улетит в Европу, но с кем там встретится, пока неизвестно.

Скорее всего, Си хочет показать, что он за мир и что он будет решать глобальные вопросы,

– подчеркнул журналист.

По его мнению, вряд ли глава Китая будет угрожать Путину или заставлять его идти на какие-нибудь переговоры или уступки. Это ведь не очень ему выгодно.

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Похоже на большую фикцию

"Подвох в том, что он летит якобы продвигать свой "мирный план". Но действительно ли он будет за него болеть или это просто повод, чтобы встретиться с Путиным. Или показать, что я молодец, мол, сделал все, что смог" , – считает Бурлаков.

Он обратил внимание на то, что в Москве пока не подтверждают дату визита Си Цзиньпина.

Поэтому это похоже на большую фикцию, но в чем она заключается не могу догадаться. Или действительно визита не будет, но они каким-то образом встретятся. Или попытка показать что-то одно, а на самом деле решить что-нибудь другое,

– предположил собеседник.

По словам Алексея Бурлакова, Си Цзиньпина только переизбрали главой КНР, и он должен показать, что он еще на что-то способен.

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