Журналист-международник Алексей Бурлаков предположил, что Си Цзиньпин будет говорить с Путиным о "мирном плане", который глава КНР презентовал. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Си Цзиньпин хочет показать, что он за мир
Он напомнил, что после визита в Россию Си Цзиньпин поговорит с Владимиром Зеленским – по телефону или во время онлайн-встречи. А потом улетит в Европу, но с кем там встретится, пока неизвестно.
Скорее всего, Си хочет показать, что он за мир и что он будет решать глобальные вопросы,
– подчеркнул журналист.
По его мнению, вряд ли глава Китая будет угрожать Путину или заставлять его идти на какие-нибудь переговоры или уступки. Это ведь не очень ему выгодно.
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Похоже на большую фикцию
"Подвох в том, что он летит якобы продвигать свой "мирный план". Но действительно ли он будет за него болеть или это просто повод, чтобы встретиться с Путиным. Или показать, что я молодец, мол, сделал все, что смог" , – считает Бурлаков.
Он обратил внимание на то, что в Москве пока не подтверждают дату визита Си Цзиньпина.
Поэтому это похоже на большую фикцию, но в чем она заключается не могу догадаться. Или действительно визита не будет, но они каким-то образом встретятся. Или попытка показать что-то одно, а на самом деле решить что-нибудь другое,
– предположил собеседник.
По словам Алексея Бурлакова, Си Цзиньпина только переизбрали главой КНР, и он должен показать, что он еще на что-то способен.
Визит Си Цзиньпина в Россию: мнения аналитиков
- Политолог Андрей Вигиринский считает, что на встрече Си и Путина вряд ли будут озвучены призывы поставлять вооружение. По его мнению, тогда это будет признанием, что российский "сверхмощный", "сверхсовременный" ВПК является "ущербным" и нуждается в помощи. А это никак не вписывается в имперский образ, который формирует Путин.
- Политолог Игорь Рейтерович подчеркнул: если во время визита Си Цзиньпина в Россию прозвучит фраза, что Россия должна отвести свои войска на границы 1991 года, значит Китай готов на самом деле к урегулированию ситуации. Он продолжил, что известно, какова будет реакция России, но не факт, что они ее сразу обнародуют во время визита Си Цзиньпина.
- Политический аналитик Валерий Клочок отметил, что Си Цзиньпин вынужден ехать в Путин, для того чтобы с ним о чем-то говорить. Для Китая очень важно сейчас прекращение войны и сохранение именно экспортных связей, потому что китайская экономика во многом зависит от экспорта.