Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, лидер Китая Си Цзиньпин собирается посетить Москву 21 марта.
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Однако при этом китайские власти не афишируют свои намерения и официально не подтверждают визит в Россию.
Это очень в китайском стиле – до последней минуты держать все в подвешенном состоянии. Вероятно, визит Си в Москву готовится. Но китайцы оставляют за собой право передумать,
– отметил Фейгин.
По его словам, в таком случае Китай может сказать, что, мол, никакого визита и не планировалось.
После визита в Москву Си планирует разговор с Зеленским
Фейгин считает, что вряд ли Си Цзиньпин едет к Владимиру Путину для того, чтобы поддержать российского диктатора или предоставить ему оружие.
Ведь в СМИ появился слив информации о том, что после визита в Москву лидер Китая может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Если бы Китай вместе с Путиным хотел всех победить, Си действовал бы иначе. Тогда бы не было этой информации о разговоре с Зеленским. А такие планы у Си Цзиньпина есть. Китай пытается быть хитрее во всей этой ситуации", – сказал правозащитник.
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Китай уже получил Россию, теперь посягает на Тайвань
По его словам, Пекин в известной степени выступает адвокатом Москвы и пытается спасти Владимира Путина. Однако стремится сделать это такой ценой, которая была бы выгодна самому Китаю.
Си Цзиньпин встречался с президентом США Джо Байденом в ноябре 2022 года на полях саммита лидеров G20. Там они все решили по поводу России. США больше не сопротивляются тому, что Китай осуществляет медленную экспансию на Россию,
– отметил Фейгин.
Он добавил, что Пекин уже достиг того, что в его зону влияния попало все евразийское пространство России. А теперь Китай хочет получить еще и Тайвань. По мнению Фейгина, эту задачу практически невозможно решить.
Китай пытается оспорить роль США
Однако Китай надеется, что сможет как-нибудь продвинуться в вопросе Тайваня путем посреднической миссии в войне России против Украины.
Си Цзиньпин в определенном роде хочет выступить миротворцем, ведь он может иметь контакт с обеими сторонами конфликта,
– сказал правозащитник.
Он добавил, что Киев теоретически готов принять такую посредническую помощь. Ведь Владимир Зеленский не отказывается от разговора с Си Цзиньпином.
Также, по словам Фейгина, Китай пытается оспорить роль США в этом конфликте.
"США не являются ментором для двух сторон. Вашингтон является прямым союзником Киева. А Пекин претендует на промежуточную позицию, поскольку она более выгодна",– отметил правозащитник.
Почему Си Цзиньпин вмешался в войну России против Украины
Фейгин убежден, что Си Цзиньпин не вмешался бы в войну, если бы не увидел, что Москва проигрывает группе западных союзников вместе с Украиной.
Китайцы понимают, что выиграть в этом противостоянии невозможно. А выйти из него нужно так, чтобы Россия совсем "оголилась", но осталась в том виде, в каком есть сейчас,
– объяснил правозащитник.
Он добавил, что в таком случае Пекин сможет решать за счет ослабленной России свои экономические проблемы.
Как изменилась позиция Китая по войне в Украине: коротко
- Намерения Китая стать посредником в войне между Россией и Украиной свидетельствуют о его желании играть в "первой лиге" на мировой арене. Ситуация дошла до того, что Россия уже расплачивается за войну против Украины китайской экспансией на восточные, пока еще российские территории.
- Издание The Wall Street Journal сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с Владимиром Зеленским. По всей вероятности, он сделает это после визита в Москву. Это может быть первый разговор между лидерами Китая и Украины за время российско-украинской войны.
- Российский публицист Андрей Пионтковский подчеркнул, что Украина не нуждается в стараниях китайских властей для урегулирования украинско-российского вопроса. К тому же Китай может активно повлиять США в этом плане.