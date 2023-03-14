Такое мнение 24 Каналу выразил политолог-международник Максим Яли. Он напомнил, что лидер Китая в ближайшее время планирует поездку в Россию.

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В Москве Си Цзиньпин встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, в частности для того, чтобы обсудить войну в Украине. По мнению Яли, этот разговор может определить, состоится ли в дальнейшем разговор лидера Китая с президентом Украины.

"Все зависит от того, что Путин там ему нашепчет в Москве", – отметил политолог.

Состоится ли разговор Си с Зеленским

Однако Яли считает, что рано или поздно Си и Зеленский должны пообщаться. Ведь Китай все больше вовлекается в тему войны в Украине. Если раньше Пекин ограничивался заявлениями о нейтралитете, то 24 февраля представил свой "мирный план".

После того как лидер Китая побывает в Москве, будет логично, если он поговорит и с Зеленским. Во время этого разговора Си может предложить механизмы реализации прекращения войны,

– сказал Яли.

Политолог подчеркнул, что тот, кто станет главным переговорщиком и положит конец этой войне или, по крайней мере, остановит активные боевые действия, получит огромные бонусы в дипломатическом статусе.

Максим Яли предположил, о чем могли бы поговорить Си и Зеленский: смотрите видео

Влияние Китая усиливается

По словам политолога, влияние Пекина на мировой арене постепенно увеличивается. В частности, при посредничестве Китая Саудовская Аравия и Иран возобновили двусторонние отношения.

Это серьезный дипломатический прорыв, ведь эти страны де-факто воевали в Йемене,

– рассказал Яли.

Он добавил, что восстановление отношений – это огромный успех, достигнутый именно благодаря Пекину.

Си Цзиньпин может нажать на Путина

Так же, по мнению политолога, Китай будет пытаться влиять на обе стороны конфликта в Украине.

Китай оказывает гораздо большее влияние на Россию, чем США. Именно Пекин и лично Си Цзиньпин может надавить на Путина для того, чтобы тот пошел на определенные уступки,

– сказал Яли.

Он добавил, что китайский лидер мог бы вынудить главу Кремля выполнить то, что написано в 1 пункте "мирного плана" от Пекина. Речь идет об "уважении к суверенитету всех стран и поддержке целостности всех стран". Как отметил Яли, Россия нарушила этот пункт, ворвавшись в Украину.

"Главное, чтобы война прекратилась на наших условиях"

Яли считает, что Си Цзиньпин имеет достаточно власти, чтобы заставить российского диктатора отказаться от своих захватнических амбиций.

Для нас не столь важно, кто получит лавры дипломатического победителя. Главное, чтобы война прекратилась на наших условиях,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что Украина не заинтересована в том, чтобы боевые действия продолжались долго. Ведь война проходит на нашей территории и гибнут украинские граждане.

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