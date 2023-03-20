Не так давно сам президент Джо Байден заявляв, що планує поговорити зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном. Однак згодом виявилося, що Пекін уже планує зустріч з московськими посадовцями. Ситуацію також коментував речник з національної безпеки Джон Кірбі.

Дивіться також Прокляття слабких посольств і приклад США: чому й для кого Росія все ще не достатньо терорист

Будь-які пропозиції Китаю викликають стурбованість

Як пишуть американські журналісти, у Вашингтоні офіційні особи ставляться до намірів Сі з глибоким скептицизмом, адже Китай відмовився засуджувати війну та натомість заявив, що Москву спровокували вдертися в Україну.

Коли вони починають планувати свій порядок денний, ми, безумовно, хочемо висловити, наскільки ми були б стурбовані будь-якими пропозиціями з боку Китаю, які були б односторонніми та відображали б лише російську точку зору,

– сказав Кірбі.

Окрім того, він згадав про так званий "мирний план" від Китаю, що передбачає припинення вогню. За словами речника, тимчасове затишшя може допомогти окупантам підготуватися до посилення наступальних спроможностей.

Зверніть увагу! Як пишуть західні аналітики CNN, сама зустріч Путіна і Сі не стала несподіванкою для Білого дому. Уже надходили повідомлення, про організацію такого заходу. Разом з тим залишаються глибокі побоювання стосовно того, що "безмежне партнерство", яке Сі та Путін закріпили під час попередніх зустрічей, може поглибитися під час цих переговорів.

Побоюються у Вашингтоні також того, "втручання Китаю у війну докорінно змінить динаміку на полі битви". Як відомо, останнім місяцями поширюється інформація стосовно того, що Китай планує надавати путінським воякам озброєння.

Хоча, скажімо, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що в Пекіна немає для цього жодних логічних підстав.

Підготовка Росія до зустрічі Сі та статті про "неймовірну дружбу"