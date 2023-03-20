На арешт російського диктатора відреагувало Міністерство закордонних справ Китаю. Там вважають, що міжнародний суд має зайняти "справедливу позицію", інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Є два сценарії, – Шейтельман припустив, чи доживе Путін до суду в Гаазі
У Китаї прокоментували ордер на арешт Путіна
У МЗС країни заявили, що Міжнародний кримінальний суд має зайняти "справедливу позицію".
А Китай, за словами речника Ван Веньбіня, надалі нібито "відіграватиме об'єктивну та справедливу роль в українській кризі" та "конструктивну роль у мирних переговорах".
Ордер на арешт Путіна: що відомо
- Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
- Згодом Марія Захарова – речниця МЗС Росії – заявила, що рішення Міжнародного кримінального суду для країни-терористки не має жодного значення.
- Президент США Джо Байден заявив, що ордер на арешт Путіна є "дуже сильним аргументом".
- А Володимир Зеленський зазначив, що цей ордер – це історичний момент, з якого починається історична відповідальність.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що тепер є два сценарії щодо майбутнього кремлівського диктатора, зокрема, того, чи доживе він до суду.
- До речі, в уряді Німеччині заявили про готовність арештувати Путіна, якщо він опиниться на території цієї країни.
- Генпрокурор Андрій Костін пояснив, що ордер на арешт Путіна означає, що за межами Росії кремлівського диктатора повинні заарештувати та передати до суду.