На арешт російського диктатора відреагувало Міністерство закордонних справ Китаю. Там вважають, що міжнародний суд має зайняти "справедливу позицію", інформує 24 Канал.

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У Китаї прокоментували ордер на арешт Путіна

У МЗС країни заявили, що Міжнародний кримінальний суд має зайняти "справедливу позицію".

А Китай, за словами речника Ван Веньбіня, надалі нібито "відіграватиме об'єктивну та справедливу роль в українській кризі" та "конструктивну роль у мирних переговорах".

До речі! Китайський лідер Сі Цзіньпін уже вилетів до Москви, де планує зустрітись з президентом Росії Владіміром Путіним. Відомо, що прибуде він до столиці терористичної держави на борту літака Boeing 747-89L.

Ордер на арешт Путіна: що відомо