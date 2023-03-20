Через три дні після того, як міжнародний трибунал звинуватив у воєнних злочинах Путіна, він як ніколи чекатиме прояву солідарності з боку свого китайського колеги Сі Цзіньпіна. До речі, вже з'явилися перші кадри історичного візиту.

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Путін зустріне Сі Цзіньпіна у критичний момент

Сі стане першим світовим лідером, який потисне руку Путіну після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора.

Росія представить поїздку Сі як доказ того, що у неї є "могутній друг", який готовий протистояти "ворожому" Заходу, який, на думку Кремля, марно намагається його ізолювати та перемогти.

Зауважимо, що ні Москва, ні Пекін не є членами Міжнародного кримінального суду. Однак, оголосивши Путіна в розшук у 123 країнах фактично напередодні візиту Сі, суд привернув незручну увагу до зустрічі, яка і без того була делікатною для китайського лідера.

Що відомо про візит Сі Цзіньпіна до Москви