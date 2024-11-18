Україна на це і розраховує. Як пояснив 24 Каналу голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, Росія сама загнала себе у глухий кут. Складно уявити, як буде з нього виходити.

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Перед якою дилемою постав Путін

Віктор Шлінчак вважає, що Путін іде зараз ва-банк. Він перебуває в ейфорії, тому може наробити дуже багато помилок, на що Україна сподівається.

З одного боку, його спічрайтери заявляють, що треба виходити з нинішніх реалій. Але вони передбачають проведення Україною демілітаризованої лінії по Курській області.

Це, своєю чергою, означає, що деякі заяви, зокрема, російських спікерів можна розцінювати двояко. Тому Путін поспішатиме, підштовхуватиме свої війська якнайшвидше звільнити Курщину.

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З іншого боку, глава Кремля прагне захопити якомога більше територій та вийти на лінії, які будуть йому вигідні.

Загляньмо в конституцію Росії. Вони самі загнали себе в пастку, коли записали повністю Запорізьку та Херсонську області до конституції. Як вони будуть з цього виходити, лише Богу відомо,

– зазначив голова правління Інституту світової політики.

На полях саміту "великої двадцятки" є можливість переговорити, а також передати сигнали. І не лише Росії через главу МЗС Сєргєя Лаврова, а й обговорити ситуацію з китайським лідером Сі Цзіньпінем та іншими очільниками, які представлятимуть Глобальний Південь.

Що цікаво, Путін зробить фатальну помилку, якщо почне тиснути на обраного президента США Дональда Трампа. Чи розуміє він це – хтозна.