Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак сказав 24 Каналу, що у такий спосіб Сполучені Штати демонструють Владіміру Путіну два виходи із ситуації. Тобто або він погоджується на замороження війни, або Вашингтон даватиме Києву зброю.

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США поставили Путіна перед вибором

У період між виборами та інавгурацією адміністрація чинного президента США, яка покидає Білий дім, узгоджує певні дії з командою нового президента. Тобто не виключено, що якщо рішення про дозвіл на удари дійсно ухвалювалось, то воно було узгоджене, або принаймні Дональд Трамп був про нього проінформований під час зустрічі з Джозефом Байденом.

Зазвичай попередня адміністрація не йде на політичний конфлікт,

– зазначив Шлінчак.

З одного боку, Трамп й Байден були політичними супротивниками, але американська традиція свідчить, що в перехідний період вже починає діяти нова адміністрація, яка тісно співпрацює з чинною адміністрацією Білого дому.

Мене непокоять заяви, які лунають з оточення Дональда Трампа. Або це оточення поки що не знає про такі рішення, або це дійсно така розтяжка, яка демонструється Росії, мовляв, ви можете вибрати один варіант, або варіант другий,

– мовив голова правління Інституту світової політики.

За його словами, те, що на Україну масовано полетіли ракети може свідчити про злам якоїсь домовленості. І саме тому у неділю, 17 листопада, від кількох засобів масової інформації пролунали заяви, що Україна нібито отримає ATACMS й право бити ними вглиб Росії.

Зараз йде гра нервів й підвищення ставок з двох сторін. Зокрема, з боку Росії, яка думає, що зможе дотиснути нову адміністрацію Білого дому, маючи виходи на оточення Трампа. А також з боку адміністрації Байдена та західних партнерів на Росію,

– наголосив Шлінчак.

Можливо, телефонна розмова Олафа Шольца з Путіним була якраз запланована для того, щоб продемонструвати також ці наміри.

Зверніть увагу! Рупор російського диктатора Дмітрій Пєсков сказав, що дозвіл Україні на удари по території Росії західною зброєю призведе до нової ескалації. Також додав, що для Росії неприпустиме зупинення війни на лінії бойового зіткнення.

Все виглядає як підготовлена інформаційна кампанія

Французьке видання Le Figaro, яке 17 листопада повідомило про дозвіл на застосування ракет SCALP/Storm Shadow вглиб Росії, змінило текст повідомлення. З новини прибрали частину тексту, де йшлося про те, що "французи й британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території".

Можливо, я висловлю непопулярну думку, але поки що це все виглядає насамперед як підготовлена інформаційна кампанія. Тому що зазвичай, коли Україні передавали певні види озброєння, то ми ним користувалися і лише потім це анонсувалося,

– сказав голова правління Інституту світової політики.

Він додав, що у цій ситуації 100% на боці президента Володимира Зеленського, що перед тим, як щось говорити, треба спочатку все це доставити в Україну.

До слова, Франція та Велика Британія поки що не змінили свою позицію щодо дозволів на завдання ударів вглиб Росії.