Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак сказал 24 Каналу, что таким образом Соединенные Штаты демонстрируют Владимиру Путину два выхода из ситуации. То есть или он соглашается на замораживание войны, или Вашингтон будет давать Киеву оружие.

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США поставили Путина перед выбором

В период между выборами и инаугурацией администрация действующего президента США, которая покидает Белый дом, согласовывает определенные действия с командой нового президента. То есть не исключено, что если решение о разрешении на удары действительно принималось, то оно было согласовано, или по крайней мере Дональд Трамп был о нем проинформирован во время встречи с Джозефом Байденом.

Обычно предыдущая администрация не идет на политический конфликт,

– отметил Шлинчак.

С одной стороны, Трамп и Байден были политическими противниками, но американская традиция свидетельствует, что в переходный период уже начинает действовать новая администрация, которая тесно сотрудничает с действующей администрацией Белого дома.

Меня беспокоят заявления, которые звучат из окружения Дональда Трампа. Или это окружение пока не знает о таких решениях, или это действительно такая растяжка, которая демонстрируется России, мол, вы можете выбрать один вариант, или вариант второй,

– сказал председатель правления Института мировой политики.

По его словам, то, что на Украину массированно полетели ракеты может свидетельствовать о слом какой-то договоренности. И именно поэтому в воскресенье, 17 ноября, от нескольких средств массовой информации прозвучали заявления, что Украина якобы получит ATACMS и право бить ими вглубь России.

Сейчас идет игра нервов и повышение ставок с двух сторон. В частности, со стороны России, которая думает, что сможет дожать новую администрацию Белого дома, имея выходы на окружение Трампа. А также со стороны администрации Байдена и западных партнеров на Россию,

– подчеркнул Шлинчак.

Возможно, телефонный разговор Олафа Шольца с Путиным был как раз запланирован для того, чтобы продемонстрировать также эти намерения.

Обратите внимание! Рупор российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что разрешение Украине на удары по территории России западным оружием приведет к новой эскалации. Также добавил, что для России недопустимо остановки войны на линии боевого соприкосновения.

Все выглядит как подготовленная информационная кампания

Французское издание Le Figaro, которое 17 ноября сообщило о разрешении на применение ракет SCALP/Storm Shadow вглубь России, изменило текст сообщения. Из новости убрали часть текста, где говорилось о том, что "французы и британцы позволили Украине нанести удар вглубь российской территории".

Возможно, я выскажу непопулярное мнение, но пока что это все выглядит прежде всего как подготовленная информационная кампания. Потому что обычно, когда Украине передавали определенные виды вооружения, то мы им пользовались и только потом это анонсировалось,

– сказал председатель правления Института мировой политики.

Он добавил, что в этой ситуации 100% на стороне президента Владимира Зеленского, что перед тем, как что-то говорить, надо сначала все это доставить в Украину.

К слову, Франция и Великобритания пока что не изменили свою позицию относительно разрешений на нанесение ударов вглубь России.