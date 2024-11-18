Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Существует мнение, что разрешение на удары по России от Байдена могло бы побудить канцлера Германии Олафа Шольца таки предоставить Украине ракеты TAURUS.

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Можно ли надеяться на немецкие TAURUS

Сейчас всем известна позиция Шольца относительно передачи Украине дальнобойных ракет TAURUS. Он постоянно отказывается предоставить нашему государству это оружие. А недавно вообще совершил звонок с диктатором Владимиром Путиным.

Почему многие решили, что Шольц передаст нам TAURUS. Мне кажется, что он будет оттягивать все. Начнет рассказывать, что вот Storm Shadow и ATACMS летают по России. А наши TAURUS подождут до лучших времен,

– сказал Тимочко.

Ранее Путин угрожал, что удары ракетами по России будут означать, что НАТО вступило в войну. Понятно, что диктатор блефует. Это видно по операции ВСУ в Курской области. Путин не пошел на жесткие шаги даже после такого инцидента.

Добавим, 17 ноября стало известно, что Байден снял ограничения на удары ракетами ATACMS по Курской области России. Таков ответ на то, что Россия привлекла на свою сторону войска Северной Кореи.