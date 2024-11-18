Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та Sky News. Раніше дозвіл на удари для України вглиб Росії ракетами ATACMS надали США.

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Що сказали у Франції та Британії про дозвіл бити вглиб Росії

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що Франція, яка надала Україні ракети великої дальності, не змінила свою позицію щодо дозволів на завдання ударів вглиб Росії.

Він наголосив, що дозвіл Києву завдавати ударів по військових об'єктах у Росії залишається "одним із варіантів", який все ще обговорюють.

Ми відкрито сказали, що це варіант, який ми б розглянули, якщо він дозволить завдати удару по цілях, звідки Росія зараз здійснює агресію на українську територію. Тому нічого нового щодо цього питання,

– сказав він.

Прокоментували також інформацію щодо далекобійних ударів вглиб Росії й у Лондоні. Міністерка освіти Великої Британії Бріджит Філліпсон зазначили, що її залишається "непохитною" у своїй підтримці України, але не збирається йти по стопах США щодо дозволів на удари в Росію далекобійною зброєю.

"Ми, як і раніше, рішуче підтримуємо український народ майже через тисячу днів після початку цього конфлікту. І, вирушаючи на саміт G20, прем'єр-міністр дуже чітко заявив, що український народ та президент Зеленський можуть розраховувати на нашу повну підтримку", – сказала вона.

Водночас Філліпсон утрималася від коментарів щодо того, чи може Велика Британія дозволити Україні використати свою далекобійну зброю проти об'єктів на території Росії.

Окрім того, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прибувши на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро, заявив, що необхідно подвоїти зусилля щодо зміцнення підтримки України, і сказав журналістам, що "має бути повна підтримка стільки, скільки буде потрібно".

До слова, про те, що Україна отримала дозвіл на використання ATACMS для далекобійних ударів по Росії від США, повідомило видання The New York Times.

Видання Le Figaro писало, що такі ж дозволи надали також Британія і Франція для своїх ракет, але згодом цю інформацію журналісти прибрали з сайту.