Росіяни це розуміли, тому вдавалися до превентивних дій. Як розповів 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, вони розосереджували склади, логістику, боєкомплект.

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Які цілі може вражати Україна

Хоча Росія справді вдавалася до превентивних заходів, але є речі, які не можна просто взяти й перенести в інше місце. Наприклад, країна-агресорка не здатна збільшити льотні можливості армійської авіації. Дальність польоту все одно залишиться до 600 кілометрів, а гелікоптерів до 450 – 480.

Тому для того, щоби підтримувати свої наземні сили, окупанти будуть змушені тримати авіацію в радіусі ураження ракет. Те саме стосується боєкомплекту. Він розташований, якщо не на самому аеродромі, то десь поруч. А його розвантаження відбувається тільки на аеродромах. У момент переміщення можна ефективно завдати удару.

Системи радіолокаційної розвідки, радіоелектронної боротьби, системи протиповітряної оборони – все це ми можемо знищувати на території Росії,

– наголосив Іван Тимочко.

Нещодавно наші військові знищили станцію дальнього розвідування. Загалом схожих засобів, які коштують мільйони доларів, є дуже багато не тільки на Курщині, але й на Донеччині та в окупованому Криму. Окрім цього, фактор масового ураження російських військ, техніки чи обладнання змусить росіян не почуватися так упевнено навіть на своїй території.

Як вплинуло на війну зволікання з рішенням

Якщо розглядати в перспективі, то ефективність роботи Збройних Сил різко виросте. Але варто пам'ятати, що затягування з рішенням призвело до того, що у Росії з'явилися північнокорейські військові. Якби ATACMS вже працювали по їхніх складах та казармах – це були б руйнівні результати.

Зволікання призвело до того, що зараз Європейський Союз обговорює потенційні загрози для країн Балтії. Путін може мати північнокорейську артилерію, військові, іранські ракети. Ми бачимо, що диктатури значно швидше ухвалюють рішення,

– зауважив Іван Тимочко.

Отже, удари далекобійними ракетами можуть змінити перебіг подій. На жаль, багато важливих моментів упущено, якби зброю застосували раніше.

Зауважимо, Володимир Зеленський прокоментував публікації ЗМІ про надання дозволу на удари. Він сказав, що такі дії не анонсують. Ракети скажуть самі за себе.